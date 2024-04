MOŽETE DA STAVITE I HIJALURON I SILIKONE, NIŠTA NE POMAŽE: Ove Srpkinje su rekle NE BOTOKSU, a ovako izgledaju bez šminke (FOTO)

Sve više mladih devojaka se podvrgava botoksu kao preventivnoj meri čak i pre nego što se bore pojave. Ako je prvo što vidite kada se pogledate u ogledalo naborano čelo umesto lepog osmeha ili izražajnih očiju možda bi bili zadovoljniji svojim izgledom kada biste se podvrgli čarima botoksa.

Kako je to postao trend, svetske zvezde se često podvrgavaju ovoj proceduri, ali neke poznate dame sa naše javne scene su ipak zadovoljne svojim izgledom i odlučile su da ne koriste ovo estetsko pomagalo.

Olga Odanović i Tanja Bošković osudile korekcije

Glumica Tanja Bošković oštro je osudila estetske intervencije i otkrilad da je ponosna na svoje bore, te da neće sebi dozvoliti da izgleda kao viršla.

Glumica Olga Odanović javno je podržala svoju koleginicu i potvrdila da joj je prirodan izgled na prvom mestu. Glumica je istakla da ona ne pridaje mnogo značaja fizičkom izgledu i da smatra da je to nevažno, kao i da svako može da napravi estetske korekcije, ali da ne može da promeni sebe:

- Svaka Tanjina reč je zlatna. Apsolutno delim mišljenje sa njom i pritom sam neko ko je toliko protiv svega toga da ne mogu da objasnim. Pa šta vi pokušavate da uradite sebi, nešto što vi niste? Vi postajete neko drugi, čemu? Vi ste zaslužili i boru, sedu vlas, da budete malo deblji ako treba. Nikada to ne bih uradila.

Inače sam osoba koju apsolutno ne zanima da bude doterana, našminkana, da imam karmin... Ne zanima me to. To su neke stvari koje su površne. Drage moje devojke, vi možete da stavite i hijaluron i silikone, ništa ne pomaže. Vaša glava ostaje sa vama uvek - rekla je ona.

Sloboda Mićalović

Glumica je jednom prilikom otvoreno pričala o visokim standardima u filmskoj industriji i potvrdila da se nije podvrgavala botoksu, kako bi mogla da ima facijalne ekspresije kada glumi.

- Ja ne mogu zbog posla da imam botoks. Ne mislim da je botoks tragedija, ali da se koristi umereno, a ne da se pređe ona granica kada se izderfomišete. Ali ozbiljan tim ljudi radi oko mene, od kozmetičara do neke te, što je sad moderno, dubinske hidratacije i svega, ja prosto moram zbog posla.

A drugo ja volim da budem negovana, nemam potrebu da budem mlađa nego što jesam i ja volim svoje bore, ali da budem negovana - u to baš polažem dosta - rekla je u Sloboda u jednoj emisji.

Nina Janković

Nina važi za jednu od najlepših glumica, u čijoj lepoti uživaju kako publika ispred malog ekrana, tako i oni koji je prate u pozorištu ili na društvenim mrežama.

- Između veštačke i prirodne lepote, uvek podržavam prirodan izgled. Ono što je prirodno, to je i lepše - kaže jedna od naših najlepših glumica Nina Janković.

Dragana Kosjerina

Dragana Kosjerina važi za jednu od naših najlepših i najzgodnijih voditeljki. Ona svojim izgledom, stilom i otmenošću redovno oduševljava, a karijeru gradi isključivo talentom, klanjajući se skandala, ali i botoksa.

- Nisam protivnik umerenih korekcija, ali nisam nikada osetila potrebu da nešto na svom licu menjam. Negujem se i privatno se veoma retko šminkam, jer smatram da mi je koža dovoljno opterećena na snimanjima i to teškom scenskom šminkom.

Priznajem, pomalo se i plašim bilo kakvih invazivnih tretmana, jer sam tip koji mora da zna i šta tačno ulazi u sastav maske za lice pre nego što je nanesem. Vodim računa o ishrani, unošenju tečnosti i redovno treniram, a to ističem jer svi treba da znaju da su uzaludne skupocene kreme i tretmani, ako o koži ne brinete ‘iz stomaka' - iskrena je Dragana Kosjerina.

Jelena Đoković

Jelenina zamena za filere, injekcije i druge estetske zahvate je joga lica. Ova metoda podmlađivanja ima brojne pobornike širom sveta. Ideja je da se aktivacijom mišića na licu delovi opuste, baš onako kako to radi botoks koji neke nerve parališe.

Time se i "ispeglaju" bore koje su nastale prejakom mimikom. Jelena je nekoliko puta na Instagramu kačila razne videe u kojima se prikazuje masaža lica koju je nazvala "prirodnim botoksom".

Tamara Dragičević

Glumica nema problem s tim da se i u javnosti pojavi u prirodnom izdanju i tako potvrdi da joj je najvažnije da uživa u svakom trenutku, a ne da se opterećuje izgledom i doterivanjem. Tako na društvenim mrežama često imamo priliku da je vidimo bez šminke i filtera.

- Čini mi se da čim sam napunila 30 godina, odmah sam zapazila više bora oko očiju. Ipak, mislim da se tretmanima i masažama sve to može minimalno korigovati, minimalno - ali dovoljno da delujemo negovano i sveže.

A bore mogu čak biti slatke jer nam daju zreliji izgled (smeh). Ja moje još uvek volim. Moram priznati da filere i botoks još nisam isprobala. Nemam ništa protiv ovih procedura ukoliko ih izvodi neko ko dobro zna svoj posao i ima meru, odnosno ko se prilagođava našoj meri - izjavila je Tamara u jednom intervju.

Anđelka Prpić

Iskrena i šarmantna, glumica tvrdi da koristi pogodnosti savremene dermatologije i vodi računa o tome da pravilno neguje kožu i kosu.

U skladu sa svojim godinama bira i odgovarajuće tretmane, ali obavezno uz konsultaciju sa stručnjacima.

- Nemam ništa protiv i apsolutno ne znam kakva ću biti za 10-ak godina, videćemo se pa ćemo pričati na tu temu! (smeh) Ali, treba ljudi da rade ono što ih čini srećnim. Ja volim to da gledam sa strane i divim se kad neko to radi sa merom, kad nekome to lepo stoji. Ali, ja sam se jedva navikla na svoje operisane uši, a kamoli na nešto drugo - rekla je Anđelka jednom prilikom.

Nataša Ninković

Glumica Nataša Ninković u jednom periodu je bila na meti kritika zbog toga što se još nije podvrgla zahvatima. Dramska umetnica insistira na prirodnom izgled.

Mnogi su Natašu uporedili sa Monikom Beluči, hvalili ne samo njen izgled nego i način na koji se ponaša u javnom životu, njenu glumu i harizmu. Glumica je odbila da komentariše napade na Twitteru.

Katarina Radivojević iskreno o botoksu

Sa druge strane neke poznate dame su iskrene bile kada je reč o njihovom izgledu, te otvoreno priznale da su korigovale nešto na sebi, zbog čega su dobile puno pohvala.

Kako je glumica pričala jednom prilikom ona koristi botoks, ali u minimalnim dozama, kako bi mogla da nabora svoje čelo i ima ekspresije lica koje su joj potrebne prilikom glume.

- Nije bilo potrebe da nešto menjam. Razumem devojke kojima intervencije daju samopuzdanje, ali to bi trebalo da se uradi sa merom i ne bi trebalo preterivati.

Pomalo radimo botoks, toliko da i dalje mogu da se namrštim, jer to moram zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo celo čelo i malo oko očiju, bore smejalice. Ja imam 42 godine i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svetle oči i škiljim, pa kada se leto približi kraju, vidi se poneka bora viška - rekla je Katarina jednom prilikom.

