PREVARIO SAM ŽENU VIŠE OD 300 PUTA I UNIŠTIO SEBI ŽIVOT: Godinama vodio dvostruki život "Bilo mi je lako da ih ODVUČEM U KREVET"

Britanac Danijel Vajtheven opisao je svoje iskustvo sa devojkama i otkrio da je bio zavisnik od seksa.

- Pre nekoliko nedelja, dok smo jedne večeri gledali televiziju, moja devojka se privila uz mene na sofi i mazili smo se. Samo maženje. Nisam automatski iskoristio priliku da započnem seks. Imali smo jednostavno, čedno i prilično lepo maženje. I to je bilo to, ništa više - počinje Vajtheven.

Iako mnogi ne bi rekli da je to nešto posebno, za njega je to bio veliki uspeh.

foto: Shutterstock

- Zavisnik sam od seksa. Onaj koji se oporavlja. Imam hronični, destruktivni poremećaj, potpuno isti kao i oni koji su zavisni od alkohola, droge, hrane, kockanja ili krađe. Kao i moji saputnici, svestan sam da će mnogi ljudi koji ovo čitaju cinično pretpostaviti da jednostavno banalizujem svoje užasno ponašanje u pokušaju da ga racionalizujem. I baš kao i kod drugih obolelih, moja zavisnost je izazvala probleme u mojim odnosima. Međutim, naučio sam kako da to prevaziđem – izjavio je on.

Kada je nedavno pročitao priču o ženi koja je preživela 30 godina braka sa seksualnim zavisnikom, prepoznao je sebe u toj priči.

- Kao i muž te jadnice, nisam imao pojma koliko me moja zavisnost drži u rukama, niti kakvu štetu nanosi drugima. Sve dok nisam prisustvovao terapiji za parove sa svojom sada već bivšom ženom, Džulijom, pre sedam godina, nisam imao pojma koliki je danak moje ponašanje nanelo njoj. To je problem sa zavisnošću; proždire vaš um, život i postupke, čineći vas krajnje sebičnim i nesposobnim da razmišljate o njegovom uticaju na druge - napisao je on.

foto: Shuttrestock, Ilustracija

Tokom prvog savetovanja njegove i sada već bivše žene u leto 2017, Džulija je iskreno jecala o tome koliko se bezvredno osećala u njihovom četvorogodišnjem braku, kako se borila da održi korak sa njegovim iscrpljujućim zahtevima za seksom do pet puta dnevno.

- Izjavila je i kako je sumnjala u sebe kao žena kada sam se još osećala prinuđenom da se iskradam da gledam pornografiju. Istina je da je jedva pola toga znala. Sve te kasne noćne šetnje kada nisam mogao da spavam? Otišao sam da posetim prostitutke ili pokupio ženu u baru. U vreme kada smo izrekli naše venčane zavete 2013., pet godina nakon našeg prvog sastanka - procenjujem da sam spavao sa više od 300 drugih žena iza Džuliinih leđa - seća se on.

Često se testirao, čak i jednom nedeljno, jer je stalno bio neveran.

- Iako se ne sećam njenih tačnih reči tokom tog savetovanja, rekla je nešto kao da je samo želela da vidim koliko se trudi da bude dovoljno dobra za mene, ali ja to nisam primetio - najavio je on.

Terapija nije pomogla i ubrzo su podneli zahtev za razvod.

- Najlakši način da opišete kako je biti zavisnik od seksa je razmišljati o seksu sve vreme, čak i podsvesno. To vam potpuno proguta život. To maženje na sofi? Ranije je automatski žudeo za seksom. Kao i držanje za ruke – ili samo prolazak pored atraktivne žene na ulici – naveo je on.

foto: Trevor Adeline / Caia Image / Profimedia

Ništa mu drugo nije važno osim zadovoljavanja te seksualne želje, koja je ponekad podrazumevala bar deset minuta gledanja pornića i samozadovoljavanja.

- Kada bolje pogledam svoju prošlost, verovatno sam zavisnik od seksa još od svojih ranih 20-ih. Sada imam 41 godinu. Seks je počeo sasvim normalno za mene. Izgubio sam nevinost sa 15 godina sa svojom ljubavnicom iz detinjstva. Bili smo zajedno još tri godine i naša seksualna veza je bila najnormalnija koju sam ikada imao. Bili smo samo dvoje zaljubljenih, požudni tinejdžeri koji su imali seks koliko god smo mogli – seća se.

Seks nije bio tema o kojoj je razgovarao sa roditeljima, koji su oboje radili u bankarstvu, i seća se nelagode koja bi se javila kad god bi se na televiziji pojavila scena seksa dok bi zajedno gledali film.

- Bez obzira na sve, odlučila sam da im kažem kada ću imati prvi seks. Bilo im je veoma neprijatno i ja sam posle toga seo na stepenice da slušam njihov razgovor. Onda sam čuo kako se moj otac šali: 'Nadam se da je dobro obdaren'. Taj komentar mi je značio da je, što se mog oca tiče, moja uloga najvažnija i odlučio sam da će uvek biti dobro - izjavio je on.

foto: Shuttrestock, Ilustracija

Raskinuo je sa svojom devojkom i imao je mnogo veza na univerzitetu.

- Ubrzo sam se iznenadio kako je bilo lako odvesti devojke u krevet i takmičio sam se sa drugaricom ko može da ih dobije više. Nije bilo rokova i sada sam prilično siguran da je tu bila ukorenjena moja zavisnost. Od tog trenutka, gde god da sam otišao, bio sam fokusiran na to da pokupim ženu. Nikada nisam doživljavao svoje ponašanje kao problem - seća se.

– Bilo mi je lako da odvučem žene u krevet – ne zbog svog izgleda, koji bih opisao kao prilično prosečan, već zato što sam izbrusio svoj zanat i naučio da budem šarmantan, dajem suptilne komplimente i pretvaram se da sam zainteresovan za njih, iako nisam baš bio tamo briga. Nekoliko sekundi nakon ejakulacije mogao sam da odem bez razmišljanja. Seks i ljubav bili su dva potpuno odvojena entiteta - otkrio je on.

To je bilo sve dok svoju buduću suprugu nije upoznao na jednoj zabavi, on je imao 25, a ona 24 godine.

foto: Profimedia

- Prvi put sam ušao u monogamnu vezu, imali bismo seks i do deset puta nedeljno, iako Džulija to tada nije komentarisala - normalno je da parovi imaju mnogo seksa na početku veze . Ali kako smo se približavali našoj zajedničkoj godini, dosada se uvukla u nas, i ja sam se prepustio staroj strasti. Posle toga, moj posao konsultanta za menadžment podrazumevao je poslovna putovanja i što više žena sam mogao da legnem u krevet – seća se.

Julija, menadžerka marketinga, nije imala pojma o njegovom dvostrukom životu. Kada su se venčali, obećao je sebi da će od tada biti veran. Međutim, brzo je otkrio da za ovo uopšte nije sposoban.

- Niko nije znao za moju zavisnost od seksa. Ni Julija, ni moji najbliži muški prijatelji, čak ni moj stariji brat, kome sam najviše verovao. Uprkos razmetanju, osetio sam dubok osećaj stida. Bio sam odrasla osoba od 30 godina, imao pokojnu ženu i sjajnu karijeru, ali opet totalni gubitnik - seća se.

Uprkos vanbračnom promiskuitetu, nastavio je da ima veze sa suprugom, iako ga je ona sve više odbijala.

- Imao sam veliko poštovanje prema njoj i nisam forsirao ako nije bila voljna. Umesto toga, konzumirao sam ogromne količine pornografije dok je spavala. Tu je bila i moja kolekcija seksualnih igračaka, uključujući skupe seks lutke. Kada bi to postalo dosadno, dogovorio bih seks sa drugim ženama na mreži. Redovna poslovna putovanja u UK i inostranstvo su ovo olakšala. Nije mi bila potrebna luksuzna hotelska soba — bio bi mi dovoljan auto ili bilo koji stari javni toalet - kaže on.

foto: Shutterstock

Nakon što su bili u braku oko dve godine, Džulija ga je suočila sa njegovom opsesijom pornografijom i grubim seksom, ali je on to odbacio, rekavši joj da svi njegovi prijatelji rade isto. Nije ni čudo što joj je samopouzdanje opalo, više to nije pominjala.

- Umesto toga, uradila je ono što rade mnogi ljudi koji su u braku sa nekim ko ima zavisnost: odgurnula je sopstvena osećanja u stranu, plašeći se da će, ako se previše žali ili preispituje, to rasturiti naš brak. Sramota me je progutala skoro koliko i seks. Borio sam se da pogledam Džuliju u oči i ponekad pokušavao da ublažim osećaj krivice romantičnim gestovima poput cveća i večera – objašnjava on.

Ponekad je pio i drogirao se da bi otupio svoju krivicu.

- Ali čim bih pogledao još jedan porno film ili stavio još jedno osvajanje u krevet, ta osećanja bi nestala.

foto: Hugo Felix / Panthermedia / Profimedia

- Bili smo u braku tri godine kada je Džulija otkrila da sam imao seks sa devojkom našeg prijatelja. Bio sam neoprezan i proneo se glas. Bila je povređena i besna, ali smo išli na terapiju za parove da vidimo da li možemo da sačuvamo brak - seća se ona. Ali razvod je bio neminovan, a on se vratio u zavisnost.

To je bilo sve dok nije upoznao svoju sadašnju devojku Natašu, 35-godišnju analitičarku podataka, 2021.

- Iako smo prve noći imali seks, proveo sam celu noć sa njom, što je za mene bilo neobično, a kada smo se sledećeg jutra probudili, napravio sam nam obrok. Dok smo jeli, odlučio sam da joj kažem sve jer sam želeo da je ponovo vidim, a ne samo da je otpustim kao sve ostale. Prostitutke, hardkor pornografija, neverstvo - čula je mnogo. Njena reakcija me je potpuno šokirala. Njena majka je bila alkoholičarka, tako da duboko razume zavisnost i uspela je da odvoji pravu ljubav od nezdrave potrebe za seksom - seća se.

Pa mu je dala šansu, uz pravila - nema više drugih žena i obavezne terapije.

foto: Profimedia

- Posle opsežnog istraživanja, nekoliko meseci kasnije posetila sam lekara specijalistu koji mi je dijagnostikovao kompulzivno seksualno ponašanje, rekavši da sam školski primer. Olakšanje je bilo kao kamen podignut sa mojih leđa. Prvi put sam shvatio da nisam užasno ljudsko biće. Bio sam bolestan od zavisnosti koju nisam mogao da kontrolišem. Od tada sam potrošio više od 13.000 evra na terapije kod divne seksterapeutkinje Sofi Rus – priča.

Tako je počeo da kontroliše svoju želju.

- Najvrednije što me je naučila je da nisam loš čovek - patim od zavisnosti koja me tera da radim užasne stvari. Sada mogu mentalno razdvojiti to dvoje. Sofie mi je pomogla da shvatim da moja zavisnost zapravo nije o seksu, već o želji da se osećam prihvaćeno i da dobijem pažnju. Deo mog tretmana je bio da kontaktiram neke od žena sa kojima sam spavao da se izvinim za način na koji sam se ophodio prema njima. Bili su zahvalni i bilo im je jasno zašto sam se tako ponašao - izjavio je on.

foto: Profimedia

Sofie ga je naučila da nikada nije kasno da uradi nešto u vezi sa njegovom zavisnošću od seksa, ali da se nikada neće osloboditi toga.

- Poput alkoholičara koji ume da bude trezan, biće mnogo trenutaka kada ću se osećati slabo. Takođe me je naučila mnogo o samokontroli, disciplini i koliko su rutine važne za održavanje seksualne želje, veštine koje koristim svaki dan. Nataša i ja smo zajedno već dve i po godine. Seks imamo skoro svaki dan, ponekad dva ili tri puta, ali ima i dana kada uopšte nemamo seks. Veliki akcenat stavljamo na to da budemo taktilni – držanje za ruke, maženje, stavljanje ohrabrujuće ruke na leđa onog drugog, takve stvari – istakao je on.

- Za godinu-dve drugi deo mog lečenja biće priča o mojoj zavisnosti od porodice. Moj stariji brat već zna i kaže da nije bio iznenađen. Ali biće teže kada dođem do tačke da kažem mami – nemam pojma kako će to ići. Rekao bih da je moja zavisnost trenutno pod kontrolom, ali je posao u toku. Jednom zavisnik, uvek zavisnik - piše Vajtheven.

- Naučio sam da su žurke i noćni klubovi okidači, pa ih sada izbegavam. Isto tako, ako je Nataša predugo odsutna u poseti porodici ili na poslovnom putu, stare ideje se vraćaju, pa pažljivo upravljam svojim slobodnim vremenom – istakao je on.

foto: Profimedia

Želeo bi da postane otac, ali se plaši da ne prevari majku sopstvene dece.

- Za sada sam neverovatno zahvalan što imam devojku punu ljubavi i divnog terapeuta koji me i dalje podržava kroz moju zavisnost, ali u isto vreme mi je duboko žao svih stotina žena koje sam iskoristio usput - zaključio je, piše Dejli mejl.

