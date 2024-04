"RAZVOD? PA, GDE TO NAMA DA URADIŠ?" Anđelka progovorila o KRAHU BRAKA, a evo šta je imala da poruči onima koji je OSUĐUJU

Glumica je svojevremeno stavila tačku na svoj brak sa Dariom Prpićem, a nedugo zatim i uplovila u novi sa Markom Žugićem.

O njenom odnosu sa bivšim mužem, kao i glasinama da se udala za kuma, brujala je javnost.

Anđelka je sad progovorila o reakcijama ljudi na razvod, a bila je iskrena do koske.

foto: Contrast Studios

- Niko nije u fazonu: "Razvodiš se? To! Bravo, ljubavi, sine, ćero, to je super, znaš...". Naravno da, ovaj, to uglavnom nailazi na reakcije: "Pa, čekaj, polako, stani, razmisli... Je l' si sigurna?", a da ne kažem da najčešće ide: "Jesi ti blesav? Pa, je l' to nama da uradiš?" - dodala je Anđelka potom za "Telcast".

foto: Printscreen

"Što sam ja raspuštenica, a muškarac nije raspuštenko?"

Glumica je nedavno pričala i o tome kako se mahom žene osuđuju.

- Žašto sam ja raspuštenica, a razvedeni muškarac nije raspuštenko nego zreo čovek sa dvoje dece? - pitala se voditeljka.

foto: Printscreen

- I svi obožavaju da ih vide u parku kako se bave decom, jedna divna slika. Nije to samo ta tema, šta je "drugorotka"? Ima ćalaca koji su genijalni roditelji, evo mogu da kažem za mog muža. On je toliko posvećen tata, ne mogu da kažem da su svi dobri po dva sata, ali zašto nemaju oni taj gadan i ružan epitet. Kaži ti meni što sam drugorotka i šta to znači? I sa druge strane kada kažeš švaler to je kao simpatično, a švalerka nije - poručila je Anđelka tad za "S1" radio.

