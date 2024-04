PRVO POJAVLJIVANJE SINA ŠERON STOUN U JAVNOSTI: Evo kako izgleda naslednik slavne glumice, a zbog njega je prošla SITO I REŠETO

Čuvena glumica Šeron Stoun ne pojavljuje se tako često sa sinovima u javnosti. Roun napravi izuzetak kada je prati na crvenom tepihu, a Lerda koji je bio sa njom danas na Beverli Hilsu, izuzetno retko viđamo. Isto se može i za Kvina Stouna.

Lerd Stoun ima 18 godina i ponosna mama uživala je na mestu suvozača dok je uživala u zajedničkoj vožnji. Većina zvezda bude mrzovoljna kada ugleda paparace, ali ne i Šeron Stoun koja uvek na tu vrtu pažnje uzvrati osmehom.

foto: PrimePix / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glumica je sina Lerda usvojila 2005. "Godinama sam pokušavala da usvojim dete, uz trzavice. Tako da nisam potpuno, potpuno verovala u to dok nije bio u mom naručju", rekla je za People.

Njen sin joj je 2017. zajedno sa bratom Rounom dodelio nagradu za majku godine rekavši: "Moja majka zaslužuje ovo priznanje. Volim te, mama".

foto: PrimePix / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iste godine je sa majkom i Rounom prošetao crvenim tepihom na holivudskoj premijeri filma "A Little Something for Your Birthday".

Godinama bila odvojena od prvog sina

Glumica je 2000. dobila sina Rouna, sa bivšim suprugom Filom Brojnštajnom, sa kojim je bila u braku od 1998. do 2004. Šeron Stoun iza sebe ima i brak sa Majklom Grinburgom.

foto: Selcuk Acar / AFP / Profimedia

Nakon šest godina braka Šeron i Fil razveli su se 2004. i dobili su zajedničko starateljstvo nad sinom. Bivši par dogovorio se da će njihovo dete tokom školske godine prvenstveno živeti s ocem u San Francisku. Međutim, 2008. glumica je osporila sporazum i tražila da Roun preseli kod nje u Los Anđeles, iako je sudija u tom gradu odbio njen zahtev. Ipak, majka i sin ostali su bliski tokom njegovog detinjstva.

Šeron je 2023. rekla da joj je ta sudska odluka slomila srce i da je završila u bolnici.

Sinovi Šeron Stoun odali su joj javno priznanje 2017. na događaju organizovanom u znak podrške borbi protiv raka dojke i prostate. Roun je citirao njene reči: "Ponašaj se prema drugima onako kako bi želeo da se ponašaju prema tebi i daj sve od sebe".

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovaj naslednik odabrao je glumu za profesiju ima 23 godine, a 2020. pozirao je za magazin Odd. Njegova majka koja se bavi i slikarstvom, rekla je da on i "darovit duvač stakla".

Glumica ima i sina Kvina (17), koji odrasta daleko od očiju javnosti. Imao je šest godina kada je bio sa majkom na reviji Dior. Šeron je 2018. rekla da se on bavio ragbijem, u školi.

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

