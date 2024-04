EVO ŠTA ĆERKA TOMA KRUZA MISLI O OCU KOJI JE SE ODREKAO ZBOG SEKTE: Godine razdora uzele danak, a istina ne može biti SUROVIJA

Ćerka Toma Kruza i Kejti Holms napunila je danas 18 godina. Sa ocem, slavnim glumcem, nije u kontaktu od 2012. kada je i okončan brak zvezde "Nemoguće misije" sa čuvenom koleginicom. Suri Kruz su tokom odrastanja pratila nagađanja o njenom odnosu sa ocem. Saznaju se sada novi detalji, dan nakon što je on primećen na filmskom snimanju u Londonu, posvećen novom projektu.

Suri Kruz slavi danas 18. rođendan bez svog oca Toma Kruza (61) koji je godinama odsutan iz života svog najmlađeg deteta. Taj gorak razdor velikim delom proizlazi iz odluke Kejti Holms i Suri da prekinu veze sa njegovim kontroverznim sajentološkim uverenjima.

Razdor koji je počeo 2012. prerastao je u veliki zid koji Suri ne želi da sruši. Ona je sada punoletna, može samostalno da donosi svoje odluke i i dok izvori bliski ovoj tinejdžerki kažu da ona još razmišlja o raznim mogućnostima što se tiče buduće karijere, napominju da je jedno kristalno jasno: "Tom Kruz za nju ne postoji".

"I da je pozove, ne bi mu se javila"

Na njen rođendan prekida se važna veza koja je postojala između njenog oca i nje, na papiru.

Tom Kruz prestaje da plaće alimentaciju koja je iznosila 400.000 dolara godišnje. Ali čak ni njegova potencijalna finansijska pomoć u budućnosti ne bi uticala na Suri da promeni mišljenje, insitiraju izvori.

"Suri neće imati bilo kakav kontakt s ocem, uprkos tome što ima 18 godina, a čak i da ju je pozvao, ona se ne bi javila. On ne postoji ni za Kejti ni za Suri a njegova ćerka ne želi da se oslanja na njega ni u čemu".

Poručili su: "Ona oseća da ima jednog roditelja, a to je njena majka". Predstavnici Toma Kruza nisu komentarisali ovakve navode.

Posebna veza Suri i mame Kejti Holms, poznata naslednica beži od javne scene

Današnja slavljenica godinama živi sa majkom u Njujorku. Nasledila je dosta toga od nje, majke, ljubav prema modi, strast prema kreativnosti, ali ona ne želi da se bavi javnim poslom.

Želi da bude daleko od javne scene koliko joj to poznato poreklo bude dozvoljavalo. Dok Suri tek treba da učvrsti svoje planove za budućnost, čini se da je jasno da nema nameru da ide putem kojim su išla ili koračaju deca brojnih poznatih ličnosti.

"Ona trenutno razmišlja o mogućnostima za budućnost. Ali ona planira da se drži dalje od javne scene".

Suri je međutim pokazala veliko interesovanje za modu, a izvori su u martu 2023. otkrili da je sklona proučavanju te teme na koledžu, i da razmatra fakultet u blizini Njujurka da ne bi bila daleko od majke što je želja i Kejti Holms.

Kakva god da bila njena odluka - Tom Kruz neće imati udela u tome.

Kejti Holms zaštitila ćerku od sajentologije

Priča koja je počela kao naizgled bajkovita romansa između njezinih roditelja dobila je tužan nastavak. Kruz je 2005. skakao od sreće na kauču u emisiji Opre Vinfri dok je govorio o Kejti Holms.

Nekoliko meseci kasnije, par se venčao na elegantnoj i blještavoj ceremoniji koja je ubrzo osvanula na naslovnici časopisa Hello! magazina. Važili su za zlatni par Holivuda.

Sjaj je ubrzo počeo da bledi. Pet i po godina kasnije glumica je podnela zahtev za razvod, Tom je kasnije rekao da je zbog toga "duboko ožalošćen". Suri je imala šest godina kada su se njeni roditelji razveli. Nakon razvoda neki su se pitali da li će njeno detinjstvo biti u znaku sajenotologije koju sledi njen otac.

Stigao je odgovor, Kejti je dobila puno starateljstvo nad ćerkom i dala je do znanja da ne planira da dopusti da Suri bude upletena u skandalozni svet scijentologije.

Kruz je dobio pravo da posećuje ćerku, ali je njihova poslednja javna slika bila iz Diznilenda te godine. U početku je važio dogovor da glumac redovno viđa ćerku. Međutim...

On navodno nije video Suri duže od 100 dana te iste godine, između odmora koji su proveli u avgustu i Dana zahvalnosti u nomebru.

Nakon što je časopis In Touch objavio da je Tom napustio ćerku, tužio je tu novinu za klevetu tražeći odštetu od 50 miliona dolara.

Dok se slučaj odvijao na sudu, priznao je da nije video Suri tri meseca, ali je dodao da je to bilo zbog faktora koji su bili izvan njegove kontrole. Objasnio je da je imao intenzivno snimanje akcijskog filma All You Need Is Kill u Londonu, što je ostavljalo malo slobodnog vremena, za bilo šta.

"Nažalost u ovoj situaciji to je bilo nemoguće", rekao je sudu, piše People. Saznalo se da ju je u to vreme svakog dan zvao telefonom, pa je naglasio da to nije isto kao razgovor uživo.

"Morate da radite na tome. Postao sam jako dobar u tome. Pričam divne priče", poručio je. Bilo je naznaka da su Tom Kruz koji je nedavno prekinuo vezu sa ruskom bogatašicom i Kejti razmišljali o zajedničkom starateljstvu.

Sajentologija sve diktirala

Budući da je glumac dalje moćna figura u Sajentološkoj crkvi, bivši sledbenici sugerisali su da je Tomu zabranjeno da viđa Suri.

Godine 2019. Samanta Domingo, koja je prestala da prati scijentologiju 2004. tvrdila je da Tomu nije dopušteno da bude u konatktu sa ćerkom jer ona nije sledbenik te crkve. Napomene radi, Kruz je u dobrim odnosima sa ćerkom Izabel i sinom Konorom, koje je usvojio sa bivšom suprugom Nikol Kidman i koji slede ista načela. Njih dvoje ne pričaju sa majkom navodno zbog sajentologije.

Autorka koja je napisala knjigu o vremenu koje je provela u crkvi izjavila je ranije za US Weekly da, zbog verovanja crkve u reinkarnaciju, oni neće posmatrati Suri kao Tomovu ćerku. Umesto toga, tvrdila je da su Suri videli kao "duhovno biće telo njegove ćerke".

Međutim, predstavnik Scijentološke crkve odbacio je te tvrdnje kao fikciju.

Kejti Holms je u međuvremenu sarađivala sa ćerkom na filmovima koje režirala. Suri u tim ostvarenjima peva, a glumica je za Yahoo istakla da je njena naslednica veoma talentovana.

Podsetimo, Kejti Holms i Tom Kruz bili su u braku do 2006. do 2012. On iza sebe ima brak sa Nikol Kidman i Mimi Rodžers.

