EVO KADA JE HARI ZAISTA PREKINUO VEZU SA BRITANIJOM: Ovaj Čarlsov postupak zaboleo ga je DO SRŽI i to mu neće nikad oprostiti

Princ Hari je u službenim dokumentima kao primarno preblivalište naveo Ameriku i to može da bude sporno oko bilo kakve njegove potencijalne odluke da se u budućnosti vrati službenim dužnostima u britanskoj kraljevskoj porodici. Saznaju se, sa druge strane, novi detalji njegove odluke o "promeni adrese". To je povezano sa događajem koji je izazvao veliki potres.

Otkriveno je da je princ Hari izabrao dan kada su on i njegova supruga Megan Markl napustili Frogmor kotiž kao datum početka svog službenog boravka u SAD, 29. jun 2023. Kralj Čarls je prošle godine odlučio da ovu kuću oduzme sinu i snaji. To je pokrenulo brojna nagađanja o porodičnim odosima iako se sve objašnjava činjenicom da vojvotkinja i vojvoda od Saseksa od Megzita više nisu zaposleni članovi porodice.

To je bila i najava da će sve manje vremena boraviti u Londonu, što se i desilo. Megan i Hari od 2020. žive u Kaliforniji sa decom Lilibet Dajanom i Arčijem Harisonom.

Hari je nakon odluke o Frogmor kotidžu bio na krunisanju Čarlsa III i kraljice Kamile u Londonu. Brzo se vratio za Ameriku, a kada je u februaru došao u Britaniju da bi se video sa ocem koji boluje od raka, prespavao je u hotelu. Zato se kaže da je "beskućnik" u rodnoj zemlji.

Ocenjuje se da je Hari bio duboko povređen očevom naredbom da on i Megan napuste Frogmor kotidž koji je svadbeni dar kraljice Elizabete. Odabirom datuma hteo je da pošalje važnu poruku.

"Čarls i Vilijam znali su da to treba da urade kako bi naglasili da su Hari i Megan izvan firme, ali verovatno je on ipak mislio da bi ovde mogao da zadrži bazu. Sada je pokazao da prihvata svoj život u SAD", rekao je Fil Dampijer za The Sun.

Promene dolaze nakon što je Hari ranije ove godine otkrio da je razmišljao o tome da postane američki državljanin, što bi značilo da bi se možda morao da se odrekne svoje titule.

"Ta mi je misao prošla kroz glavu, ali trenutno nije prioritet", rekao je u emisiji Good Morning America u februaru.

Podsetimo, Čarls je sinu i snaji oduzeo Frogmor kotidž nakon objave Harijevih memoara "Spare" (2023) i Netfliksove dokumentarne serije "Hari i Megan".

Kraljica Elizabeta nije dozvoljavala Hariju da sedi na dve stolice

Elizabeta Druga nije vojvodi i vojvotkinji od Sakeksa dozvoljavala da kraljevske dužnosti kombinuju sa traženjem sreće u inostranstvu. I zašto je ignorisala napore Harija da je ubedi u suprotno.

Hari je u memoarima tvrdio da je njegova baka bila prevarena da zauzme oštar stav prema njemu i Megan i to zbog spletki dvorjana. "Međutim, po mom mišljenju, njeno pokojno visočanstvo je tačno znalo šta radi i zašto. Sada, kralj Čarls moda da uči sledi primer svoje majke - i da bude odlučan kada je u pitanju njegov mlađi sin i njegova uloga državnog savetnika.

Kako stvari stoje, princ Hari koji živi u Kaliforniji i dalje bi mogao da bude pozvan da zameni svog oca u nekim okolnostima jer on ostaje državni savetnik - što je sada sigurno nedopustivo", kaže Ričard Iden, piše Daily mail.

"Ako je Amerika zaista njegov dom, kako može da ostane državni savetnik, jedan od sedam članova kraljevske porodice koji mogu da zamene monarha ako je u inostranstvu ili mu nije dobro? Prema zakonu, državni savetnici moraju da imaju prebivalište u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali Hari ovde nema dom nakon što je kralj zatražio od vojvode i vojvotkinje od Saseksa da napuste Frogmore kotidž, dar pokojne kraljice".

Do 2022. državni savetnici bili su kraljica Kamila, Vilijam, Hari, princ Endrju i njegova starija ćerka princeza Beatris. Međutim, mnogi ovu situaciju smatraju neprikladnom jer ni Hari ni Beatris nisu zaposleni članovi kraljevske porodice. Kasnije te godine, kralj je zatražio od parlamenta da doda njegovu sestru, princezu Anu i najmlađeg brata, princa Edvarda, na tu listu.

Čarls nije tada želeo da odstrani Harija i Endrjua sa tog spisak kako ne bi pojačao netrpeljivost u porodici. Uloga državnih savetnika je izuzetno važna.

"Sada kralj mora da preduzme odlučnu akciju i smeniti Harija sa mesta državnog savetnika. Kako zaboga nekome ko je službeno napustio Britaniju može da bude dopušteno da bude šef države naše zemlje? Čak i mogućnost takve nepodnošljive situacije dovodi monarhiju u opasnost".

Saznalo se juče da je Hari odabrao SAD za primarno preblivalište. Kao razlog se navodi njegov strah da ne bude deportovan iz Amerike jer je ranije koristio nedozvoljene supstance. Ubrzo nakon što je 2020. sa suprugom Megan Markl saopštio da napušta službene dužnosti u britanskoj kraljevskoj porodici, rekao je na dobrotvornoj svečanosti sledeće: "Velika Britanija je moj dom i mesto koje volim. To se nikada neće promeniti". Britanci sada ističu da se to ipak promenilo.

Dokument je juče objavio Companies House, gde se navodi da princ Henri Čarls Albert David živi u SAD.

