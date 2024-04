UMRO JE NEVIN, NIKADA NIJE BIO SA ŽENOM: Nesvakidašnja životna priča SLAVNOG komičara, život proveo SAM, komšije ga našle MRTVOG

Foto: The Rank Organisation - Ealing S / Christophel Collection / Profimedia

Beni Hil, legenda komedije, napustio nas je pre 32 godine.

Ukoliko ste na Internetu ikada natrčali na klipove nasmejanog debeljuce, koji glumi sudiju, reportera, prodavca u radnji, lekara ili fitnes trenera, i oko kojeg su zgodne devojke, gledali ste Benija Hila - legendu komedije iz Velike Britanije.

Beni Hil, čije je pravo ime bilo Alfred, rođen je 1924. godine u Sauthemptonu. Tokom karijere se okušao kao pevač, glumac, ali je ipak u stranice britanske komedije upisan zlatnim slovima zbog urnebesnih skečeva u emisiji "Beni Hil šou".

Kao dečak je, na početku Drugog svetskog rata, evakuisan u Bornmut gde je završio školovanje, a nakon toga radio kao mlekar, upravljač mosta, vozač i bubnjar, pre nego što je konačno započeo karijeru u šou-biznisu kao pomoćnik direktora pozorišta.

Hil je tada promenio ime u Beni prema svom velikom uzoru - američkom komičaru Džeku Beniju. Iskoristio je priliku i nastupao po radničkim klubovima i masonskim večerama, a nakon čega su ga angažovali u noćnim klubovima. Tada je postao partner komičara Redža Varnija.

Hil je već 1949. prvi put nastupio na televiziji u emisiji "Hi, there", a nakon toga je počeo da radi na radiju. Svoju TV karijeru je službeno započeo 1955. godine na BBC-ju, a njegov šou je sa manjim prekidima trajao sve do 1969. godine kada se odlučio da pređe u drugu TV kuću "Thames TV". Tada je počeo snimanje skečeva po kojima ga danas najviše pamtimo.

Hil je osim te emisije nastupao i na radiju, kraće vreme na BBC-ju radio sitkom, nastupao u manjim ulogama u igranim filmovima od kojih je najpoznatiji "Italian Job" iz 1969. godine. Beni se pojavio i u muzičkom spotu grupe Genesis koji je sniman za njihovu pesmu “Anything She Wants”, a jednom je izjavio kako svom omiljenom glumcu iz detinjstva Čarliju Čaplinu, duguje veliku zahvalnost jer ga je inspirisao da bude zvezda. Tokom života imao je priliku i da upozna Čaplina i bio je njegov privatni gost u Švajcarskoj.

Na američkoj televiziji se pojavljuje 1979. godine sa ukupno 111 polusatnih humorističkih skeč kompilacija “The Benny Hill Show” koje su snimane ranije u Engleskoj. U svojoj zemlji na TV-u ostaje prisutan sve do 1989. kada se njegov šou ukida zbog, "političke nekorektnosti".

Svojevremeno su kružile glasine da je homoseksualac, a on ih je sve odbacio rekavši "da je na mentalnom nivou sedamnaestogodišnjaka, tako da je premlad za ženidbu". Nikada se nije ženio, iako je kao mladi komičar trima ženama ponudio brak i sva tri puta bio odbijen. Najveći deo slobodnog vremena je provodio u Francuskoj gde je sve do 1980-ih uživao u relativnoj anonimnosti. Na kraju, prema navodnoj analizi njegovog rukopisa – nikada nije bio sa ženom: umro je nevin.

Pred kraj života boravio je u skromno nameštenom, iznajmljenom stanu u predgrađu zapadnog Londona. U februaru 1992. godine mu je rečeno da će morati da ide na dijetu i da ugradi bajpas, što je odbio da učini. Umro je sam u svojoj kući, na dan kada je "Central Independent Television" odobrila novi ugovor za njegovu emisiju.

Komšije su bile te koje su, zabrinute jer ga nisu videle nekoliko dana, zvale policiju.

Našli su ga mrtvog u fotelji ispred upaljenog televizora. Obdukcija je pokazala da je njegovo telo pronađeno 4 dana nakon smrti koja je nastupila usled srčanog udara.

Godinu dana pred smrt najavio je kako će svu svoju imovinu ostaviti dvema obožavateljkama koje su bolovale od cerebralne paralize, ali to nikada nije uneo u svoj testament. Kako iza sebe nije imao naslednika, njegova imovina, oko 7,5 miliona funti, sudski je dodeljena najbližim rođacima.

