"NA SUVO SAM SE SKIDAO SA HEROINA" Bane Vidaković o borbi s POROCIMA: "Kupovao sam opijate, mogli su svi organi da mi POPUCAJU"

Glumac Branko Bane Vidaković od početka otvoreno govori o svojim problemima sa porocima. Mnogi smatraju da ga je buran život sprečio da ostvari svoj pun glumački potencijal, ali on ni za čim ne žali.

foto: Marina Lopičić

Kako je otkrio, heroin je prvi put probao 1979. godine, nakon čega je počeo njegov pakao sa opijatima.

- U naše vreme, to je bilo normalno. Heroin su donosili studenti koji su kobajagi studiraju ovde, a u stvari se tako izdržavaju. Mi klinci do tada smo pušili travu, a kad se ovo pojavilo, to je planulo. U roku od godinu dana, ceo Beograd, uglavnom onaj njegov intelekutalni deo, bio je navučen, zato što smo bili mladi i ludi i želeli smo sve da probamo. U ono vreme bih probao i otrov - rekao je glumac gostujući na Hype televiziji.

Kako je vreme prolazilo on je sve više padao u zavisnost, a najviše ga je povredilo kada su njegovi prijatelji počeli da umiru od HIV-a.

foto: Marina Lopičić

- Već posle nepune godine sam izgubio kontrolu i shvatio sam koje se opasnosti tu kriju. Ipak, nastavio sam, iako me je gomila prijatelja iz osnovne i srednje upozoravala. Onda sam 90-ih shvatio da nema mnogo mojih prijatelja, da su se mnogi razbežali po svetu ili razboleli od droge, da imaju HIV. Najbolji od njih su najgore završili - objasnio je Vidaković i dodao:

- Kupovao sam opijate, imao sam para, ali kad su se poslovi smanjili i kad su Minu počeli da zovu ljudi kojima se dugovao novac, počeli su problemi. Otišla je u Holandiju, potom su i deca otišla kod nje.

Ipak, odlučio je da želi da stavi tačku na zavisnost. Od tada otvoreno govori o problemima sa porocima u nadi da će ljudima biti svetli primer da se klone opijata.

foto: Marina Lopičić

- Zapitao sam se hoću li da se bavim glumom ili ovim? Glumu sam voleo dovoljno da sam bio spreman da istrpim šta treba. I, nije bilo lako, uopšte. Dugo i teško sam se skidao, na suvo, bez ikakvih lekova. Namučio sam se, ležao sam kod moje jadne majke Grozde, ona mi je donosila supice i presvlaku. Kad sam sve završio, otišao sam kod prijateljice doktorke da mi izvadi krv i kaže koliko sam oštećen. Rekla mi je da sam imao mnogo sreće, sve mi je bilo u redu. Upozorila me je da se više nikada ne skidam na suvo, jer mogu svi organi da popucaju - rekao je glumac.

(Kurir.rs/ Hype TV/ I.M.)