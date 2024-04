PRVI PUT ZA 100 GODINA JE JEDNOM ČLANU KRALJEVSKE PORODICE UKAZANA OVAKVA ČAST Čarls uvaženim gestom pokazao koliko poštuje SNAJU

Princeza Kejt Midlton (42) postala je članica reda "Order of the Companions of Honour", javlja Daily Mail. Izvori kažu da je to simbol "velikog poštovanja" koje je princeza dobila od kralja Čarlsa (75), zbog svog doprinosa umetnosti, nauci, medicini i javnoj službi svih ovih godina otkako je deo kraljevske porodice.

Ovo je važan i dirljiv korak dok princeza vodi borbu s karcinomom. Kejt je svoju dijagnozu otkrila u video poruci na društvenim mrežama. Objasnila je kako su joj rak otkrili nakon operacije abdomena u januaru.

- Operacija je bila uspešna, no testovi nakon operacije pokazali su da je bio prisutan rak. Kao što možete zamisliti, za ovo je trebalo vremena. Trebalo mi je vremena da se oporavim od teške operacije da bih mogla započeti lečenje. Ali što je najvažnije, trebalo nam je vremena da sve objasnimo Džordžu, Šarlot i Luisu na način koji je njima prikladan i da ih uverimo da ću biti dobro - rekla je između ostalog.

