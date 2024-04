U BEOGRADU OTVORENA NAJVEĆA NICHE PARFIMERIJA U EVROPI! Nova Belodore flagship radnja donosi spoj prefinjenih mirisa

Belodore, vodeći međunarodni lanac niche parfimerija, otvorio je u ponedeljak, 22.aprila, u tržnom centru Galerija novu flagship parfimeriju. Prefinjena radnja najveća je svoje vrste u Evropi, čime je prestižni brend učvrstio poziciju evropskog lidera kada je reč o lancima niche parfema, dok je srpskom tržištu u srcu Beograda predstavljen do sada neviđen koncept koji se može videti samo u svetskim metropolama.

Prilikom otvaranja premijerno je predstavljeno novih 11 brendova (neki od njih su Kilian Paris, i Frederic Malle) koji će se po prvi put naći u prodaji u Belodore parfimerijama, dok pored ovih noviteta, ponuda sadrži preko 40 ekskluzivnih brendova, kao što su Creed, Tiziana Terenzi, Xerjoff, Acqua di Parma, Dr. Barbara Sturm, Elemis i mnogi drugi. Parfimerija sadrži nekoliko prostornih celina, kao kao što je personalizovani prostor za brendove, te posebni odeljci rezervisani za parfeme, za negu kože, mirise za dom, VIP Parfem bar i poseban deo pod nazivom „Recommended by Belodore“ gde je istaknut asortiman domaćih proizvođača. Na ovaj način, Belodore je jedina parfimerija u Srbiji koja podržava i promoviše lokalne brendove iz luxury segmenta.

Nova parfimerija prostire se na čak 360 m2 i sa pravom se može nazvati malim arhitektonskim remek-delom kao fuzija savremene arhitekture. U okviru radnje posebno se ističe pomenuti VIP deo, u formi Parfem bara, koji je uređen u bogatom Art Deco stilu sa plafonom oivičenim zlatom. Parfimerija nalikuje na najpoznatije muzeje i palate gde se posebno ističu grandiozni detalji poput stilizovanih grčkih stubova. Centralni deo zauzima impozantni luster sastavljen od 300 ručno rađenih elemenata sa 24-karatnim zlatnim folijama na obodima, dok se na zidovima nalaze velike 3D skulpture, viseće skulpture, ali i unikatno dizajnirane plafonske lampe.

Ono što ovaj prostor u potpunosti izdvaja od drugih u pogledu dizajna jeste činjenica da su gotovo svi detalji koji se mogu videti ručne izrade, od pultova gde stoje parfemi koji su izrađeni od italijanske keramike, do komada nameštaja i velikih ručno izvajanih skulptura domaćih vajara gde se posebno ističe ona koja predstavlja molekule. Ceo dizajn je personalizovan tako da svaki odeljak odiše svojom jedinstvenošću, i time simbolizuje slobodu personalizovanog izbora kupaca u Belodore parfimerijama.

Ljubitelji luksuznih mirisa od sada će moći da uživaju u nečemu što je po prvi put predstavljeno na našem tržištu i to na lokaciji u centru Beograda, u tržnom centru Galerija. Nova parfimerija će svim posetiocima pružiti potpuno novo iskustvo zahvaljujući prefinjenim mirisima i ambijentu i dokazati svu lepotu i raskoš umetnosti.

Belodore – The art of fragrance. The science of beauty.

Belodore međunarodni lanac niche parfimerija prisutan je u 6 zemalja: Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Severna Makedonija, Crna Gora i Srbija. Belodore lanac parfimerija broji 13 prodavnica gde naše stručno osoblje svojim znanjem i ljubaznošću doprinosi personalizovanom iskustvu kupovine, a takođe smo prisutni i online sa 4 internet prodavnice za 4 tržišta: Mađarska, Hrvatska, Srbija i Crna Gora.

Spoj prestiža i umetnosti na najlepši mogući način predstavlja Belodore parfimerije. Na policama naših prodavnica stoji preko 50 pažljivo odabranih brendova sa 4 kontinenta kao što su: Creed, Tiziana Terenzi, Xerjoff, Acqua di Parma, Dr. Barbara Sturm, Elemis i mnogi drugi.

Odabir mirisa u Belodore parfimerijama je više od obične kupovine: to je jedinstvena prilika da ponesete sa sobom komadić istorije, umetnosti i inspiracije. Belodore nudi jedinstvene i prefinjene parfeme, mirise za dom, kao i vrhunsku premijum kozmetiku, omogućavajući svojim posetiocima i kupcima da izaberu samo najbolje za sebe i da se uvere zašto se niche parfem definiše kao "čista umetnost".

Ostavite snažan utisak i ne pravite kompromise. Pronađite omiljeni miris koji će stvoriti magiju u dodiru sa Vašom kožom. Dobrodošli u našu oazu umetnosti i mirisa!

