"MOLILA SAM BOGA DA SE SUTRA NE PROBUDIM": Slavna manekenka više puta pokušala sebi DA ODUZME ŽIVOT, spasili je BRAT I SESTRA

Manekenka Kristin MekGinis otkrila je da je bila blizu odluke da digne ruku na sebe i to više puta tekom svoje mladosti, prenosi "Daily Mail". MekGinis, kojoj je autizam dijagnostifikovan 2020. godine, rekla je da je proživela tešku traumu jer joj ovaj razvojni poremećaj nije "uhvaćen" u mladosti i stoga je to jako uticalo na nju.

Zvezda je priznala da se molila da se narednog jutra ne probudi, a život su joj spasili brat ili sestra koji bi je zaustavili u zadnji čas. "Moja mama je imala ormar s lekovima. Izvadila bih tablete iz ormara i odnela u svoju spavaću sobu. Pomislila bih: "U redu, učiniću to večeras i gotova sam s tim", kazala je manekenka.

"Uglavnom bi me brat pozvao da dođem da mu pomgnem oko Xboxa ili sestra da me pita šta da obuče. Činilo mi se kao da me je neko uvek prekidao ili smetao", dodala je.

Prošle nedelje, MekGinis je otkrila da je konačno počela da uzima lekove za ADHD, skoro četiri godine kasnije nakon što joj je dijagnostifikovan poremećaj.

Zvezda je priznala da joj je bila potrebna pomoć pre tri meseca, nakon što se razvela od supruga Padija. Par je još 2022. godine objavio da se razvodi, nakon 11 godina braka, u kojem su dobili troje dece - Lea, Penelopu i Felisiti, koji takođe imaju autizam.

"Onda sam pomislila - U redu, probaću samo malu dozu i videću kako deluje, hoće li mi pomoći. I pomogla mi je da smirim um. I dalje sam aktivna, još uvek mogu da radim sve što sam mogla i pre, samo bolje", rekla je pa otkrila da sada lakše zadržava misli i ne bori se s više različitih tema istovremeno dok misli ili govori.

