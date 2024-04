"NISAM JE BAŠ SLUŠAO, ALI...": Oglasio se bivši dečko Tejlor Svift kome je posvetila OSVETNIČKI ALBUM, a evo šta je imao da poruči

U svom najnovijem muzičkom albumu "The Tortured Poets Department" obožavatelji tvrde da je Tejlor Svift opevala svog bivšeg dečka Metija Helija, pevača grupe The 1975. Sada je, kako prenosi Daily Mail, Heli prekinuo ćutanje i rekao šta misli o novom albumu.

Muzički par je kratko izlazio nakon što se pevačica prošle godine razišla s dugogodišnjim dečkom Džoom Alvinom. No, uprkos kratkoj vezi čini se da mnoge pesme na albumu govore o engleskom kantautoru. Pesme "Fortnight" i posebno "The Smallest Man Who Ever Lived" navodno upućuju na Sviftino slomljeno srce nakon prekida njihove romanse.

foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

"Nisam je baš previše slušao, ali siguran sam da je dobra", odgovorio je frontmen grupe The 1975 kada su ga pitali šta misli o pesmi inspirisanoj njime. Stihovi govore o čoveku u "odelu Jehovinog svedoka" i "njenom zarđalom penušavom letu".

Inače, Heli je poznat po nošenju prepoznatljivih crnih odela tokom nastupa uživo, a veruje se da je par raskinuo u junu 2023. Mediji prenose da je pevačeva reakcija na album bila pozitivna, a da su njegovi bližnji presretni što je album takav kakav je.

"Meti i dalje ima visoko mišljenje o Tejlor, ali svi smo bili nervozni zbog onoga šta će reći o njemu na novom albumu. Metijeva porodica bila je zabrinuta da će ga Tejlor "rastrgnuti". On se borio s time da mu se život našao pred lupom javnosti i jako mu je dobro krenulo, ali poslednje što mu treba je da svaki Svifti na svetu misli da je negativac", kazao je izvor.

foto: profimedia

Helijeva tetka misli da njen nećak sada ljubi manekenku Gabrijet Bečtel, s kojom je jako sretan. Debi Dids otkrila je da pevač nije iznenađen jer, rekla je, ona piše o svim svojim vezama. "Zato što mi je nećak, znam nešto više o tome šta se dogodilo, za razliku od svega što je bilo u medijima", dodala je pevačeva tetka.

Iako neke od pesama, nagađaju obožavatelji, govore o Heliju, mnoge pesme i sam naslov albuma navodno se odnose na glumca Džoa Alvina, s kojim je pevačica bila šest godina, jer je u jednom intervjuu rekao da s kolegama Polom Meskalom i Endruom Skotom ima WhatsApp grupu pod nazivom "The Tortured Man Club".

( Kurir.rs / Daily mail / Jutarnji.hr / T.B. )

