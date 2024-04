ZAŠTO SE MUŠKE I ŽENSKE KOŠULJE KOPČAJU NA SUPROTNIM STRANAMA? Misterija ovog modnog momenta sigurno će vas RASPAMETITI, evo ZAŠTO

Mnogi istoričari misle da postoji očigledno objašnjenje za muške košulje - dugmad su sa desne strane zato što je i oružje bilo sastavni deo odeće u prošlosti. Ako imate pištolj sakriven ispod košulje, lakše je doći do njega dominantnom tj. desnom rukom. Dakle, ako su dugmad na desnoj strani, teoretski možete lakše da uvučete desnu ruku u košulju ili jaknu.

foto: Profimedia

Pre široke upotrebe vatrenog oružja u Evropi, smatraju neki, razlog su bili mačevi! Džentlmenski mač se uvek nosio na levoj strani, tako da je mogao da se izvuče desnom rukom. Ako bi se košulja zakopčala desno preko levog, drška mača bi se verovatno zakačila kada se izvuče, tako da bi svaki ozbiljan mačevalac zahtevao košulju ili tuniku koja se zakopčava levo preko desnog.

Kao pokazatelj muškog načina života, ova tradicija je zatim proširena na druge muške odevne predmete.

Ali zašto su onda ženska dugmad na levoj strani?

I oko ovoga istoričari nisu saglasni. Najveći broj smatra da je i ta praksa krije krajnje praktičan razlog.

foto: Profimedia

Naime, u prošlosti, dugmići su bili izuzetno skupi i predstavljali su svojevrsni statusni simbol. A, ako ste imali pare za dugmiće, onda ih sigurno niste sami zakopčavali!

Bogate dame u to vreme nisu se same oblačile. To su umesto njih radile skuškinje koje su im onda bile okrenute licem. Zato su dugmići bili smešteni na levoj strani uz pretpostavku da su sobarice desnoruke, pa im je to olakšavalo zakopčavanje.

Ovo je najrasprostranjenija teorija, ali postoji i nekoliko drugih.

foto: Profimedija

Jedna je da su žene držale bebe levom rukom, pa im je desna ruka bila potrebna da otvore dugmad na košulji za dojenje. Druga sugeriše da je u prošlosti bilo moderno da bogate žene jašu konje bočno. Dugmići na levoj strani smanjivali su količinu vazduha koji ulazi ispod ženske košulje i podiže ih, piše Biznis insajder.

Naravno, ne postoji pravi razlog zašto modne kompanije moraju i danas nastavljaju da postavljaju dugmad na košuljama na suprotnim stranama. Ipak, najveći broj to i dalje radi iako retko ko vidi funkcionalnu potrebu za tim.

I eto, bar za sada, zato ćemo nastaviti da nosimo ove male podsetnike na prošlost na našim grudima.

(Kurir.rs/IstorijskiZabavnik/J.M.)

