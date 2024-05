"U JEDNOM TRENUTKU JE POSTALO NEIZDRŽIVO" Bejbi Lazanja se borio s DEPRESIJOM, a evo gde je pronašao spas: "Nazvao sam tatu..."

Marko Purišić koji se publici predstavio kao Bejbi Lazanja važio je za favorta za pobedu na Evroviziji još od trenutka kada je odneo pobedu na hrvatskoj „Dori“ i našao se u centru pažnje javnosti.

Bejbi Lazanja oduševio je evropsku publiku energičnom numerom „Rim Tim Tagi Dim“, kojom je stekao veliku popularnost izvan granica svoje zemlje. Kako je jednom prilikom i sam istakao, u pesmi je obradio temu karakterističnu za balkanske zemlje, a energični nastup i pažljivo ukombinovanu vizuelni i scenski efekti uspeli su da podignu publiku na noge u areni u Malmeu i donesu mladom muzičaru najveći broj bodova publike.

Međutim, njegov nastupa na Evroviziji pratila je neobična priča.

Naime, Zsa Zsa, jedna od finalistkinja koja je trebalo da nastupi na ovogodišnjoj „Dori“ pesmom „Probudi usne moje“, odustala je od takmičenja. Umesto nje, po pravilima, priliku da nastupi na „Dori“ dobija prva rezerva, a to je u ovome slučaju bio Bejbi Lazanja s pesmom “Rim Tim Tagi Dim”.

I ova igra sudbine ispostavila se kao zanimljiva jer je baš Bejbi Lazanja odneo pobedu i dobio priliku da svoju zemlju predstavlja na Evroviziji koja se održala u Malmeu, u Švedskoj.

Bejbi Lazanja se već jednom takmičio na „Dori“, 2019. godine, kada je izveo numeru „In the shadows“ sa bendom „Manntra“.

Međutim, muzičar zajedno sa svojim bendom tada nije uspeo da odnese pobedu, ali je to učinio samo pet godina kasnije.

Ipak, kada je u pitanju njegov privatni život, prolazio je kroz brojne izazovne faze, te se dugo borbio sa depresijom.

Sa samo 25 godina već je imao uspešnu karijeru i nastupao je pred više hiljada ljudi, strogim režimom ishrane uspeo je da skine više od 30 kilograma, polagao je ispite na fakultetu i bio je u srećnoj vezi – ali, nešto ipak nije funkcionisalo.

„Nisam mogao da boravim s ljudima i bežao sam u izolaciju svog stana. Osećao sam pritisak, kao da se moje srce nalazi u tuđoj šaci koja ga nemilosrdno stiska. Pratili su me umor i očaj, ukratko, upao sam u depresiju“, ispričao je on nedavno za portal Bitno.net.

„U jednom trenutku tama je postala neizdrživa. Nazvao sam tatu koji je tačno znao šta mi je potrebno. Odveo me kod prijatelja sveštenika na razgovor. Nakon susreta s njim tama je polako počela da nestaje, a njeno mesto zauzimali su sreća i osećaj ispunjenosti.“

Mako Purišić je rođen 5. jula 1995. godine u Umagu, a od malih nogu je, podstaknut roditeljima, bio redovan u crkvi. Veru je „folklorno“ praktikovao gotovo celog svog života.

„Išao sam u crkvu, a ponašao se kako sam hteo. I kad bih molio to je uvek bilo podređeno mojim trenutnim željama i potrebama.“

Kako je otkrio, njegovo novo shvatanje vere desilo se pre nekoliko godina.

„Prvi put u crkvi sam hteo da slušam, a ne da pričam. Šta mi, Bože, želiš reći? Kako mi možeš pomoći? I primio sam odgovor. Nije to bio audio upućen ušima, već više osećaj u srcu kojim mi je Bog poručio: ‘Moj si.’ Bog je za mene tada postao živa osoba. Čim se setim tih reči, zaplačem…“, ispričao je Marko za pomenuti portal.

On je potom objasnio da je nakon tog trenutka prestao da sluša muziku koja se nije uklapala u novu životnu filozofiju.

„Prestao sam da slušam neke do tada drage bendove, posebno one čija su ikonografija i pesme bile antihrišćanske, ali to se dogodilo prirodno. Kao što bodibilder koji želi da ide na takmičenje neće pojesti picu. Jednostavno ne ide jedno s drugim.“

„Moj je san oduvek bio da živim od muzike, ali ponekad nisam siguran je li to i Božja volja za mene. Inspirišu me sveci, njihova skromnost i siromaštvo, te se pitam kako to dvoje pomiriti. Pa opet, možda je baš potrebno u ovom mulju koji zovemo muzikom doneti nešto što nisu samo se*s, droge i lake note. To je sledeća tema o kojoj ću razgovarati s duhovnikom (smeh).“

Bejbi Lazanja je svojim uspehom prvobitno na „Dori“ privukao ogromnu pažnju javnosti i publike širom Evrope, a uspehom na Evroviziji uspeo je da svoju muzičku karijeru podigne na jedan viši nivo.

