"FANOVI VOJAŽA SU MI PISALI": Naša mlada glumica otkrila šta je doživela, a evo na čemu su joj ZAMERALI! Sad će da me prozivaju...

Glumicu Marinu Pavlović publika je upoznala kroz prve dve sezone serije “U klinču“, gde tumači lik Iskre. Dok mlađa populacija i tinejdžeri uživaju da je gledaju na malim ekranima, ona to izbegava.

- Mrzim da pogledam sebe na ekranu, pa mi je teško palo to što smo zajedno gledali. Međutim, kako smo bili svi u društvu kada se prikazivala prva epizoda, neko je gledao, a neko ne i malo smo pijuckali pa je bilo lagano. Generalno mislim da će treća sezona biti bolja od druge, a prva je zakucala jer se baš pričalo o njoj. Meni je mnogo lepo na setu i volim te ljude pa sam subjektivna kakva sam ja u seriji - kaže ona i objašnjava da ne izbegava da gleda sebe zato što će naći neku manu.

- Baš se trudim da ne gledam sebe, ne zato što sam samokritična nego svako kada pogleda sebe i očekuje nešto, nikada mu nije dovoljno dobro. Držim se te politike da ne gledam već da slušam komentare ljudi koji mogu da mi kažu nešto pošteno.

Serija “U klinču“ jedna je od retkih koja nema scene nasilja i psovki, te ograničenja ni ne postoje kada je starosna granica u pitanju.

- Mislim da u moru serija koje se sada prikazuju, nisam možda kompetentna da pričam jer nisam pogledala svaku, ali mislim da su slične teme, a da je ovo serija koja može da drži odrasle i decu na okupu. To je bila zamisao i mislim da pričamo o zdravim i lepim stvarima.Ne može nikakav loš uticaj da se prenese na mlade, a drugo je to što pričamo priču o ljubavi koja je prisutna u svim situacijama, a to je ono što nas drži sve zajedno.

Marina u seriji tumači devojku od Aljoše, koga igra Mihajlo Veruović Vojaž, a ona otkriva kakve je poruke dobijala od njegovih fanova.

foto: Damir Dervišagić

- Ne mogu one mene da podnesu. To su deca koja nas prate i mnogo mi je drago zbog toga, mnogo su slatki. Komentare te vrste ne primamo srcu jer znamo da smo ljubitelji te mlađe publike koji to doživljavaju srčano i lično. Imam osećaj da nas ne posmatraju kao likove, nego kao stvarne ljude - kaže ona i dodaje da su njegovi fanovi bili veoma srećni nakon emitovanje poslednje epizode druge sezone.

- Bili su srećni kad je došlo do raskida, glasali su za Teu. Ima divnih komentara, vidim da ljudi prate i saživljavaju se sa nama.

Marina: "U Podgorici će mi zameriti ekavicu"

Dok u seriji ima dugu kosu, nakon snimanja iste odlučila se na promenu i kosu skratila do ramena.

- Da li je to neko primetio? Prema frizuri ne osećam ništa, a to za žene nije karakteristično. Bila sam u svom rodnom gradu u Podgorici i prolazila sam pored nekog salona gde sam videla Umu Turman. Nisam mogla da joj se približim, ali mi se mnogo svidela njena frizura i rekla sam ajde, neka ide život. Nije zbog ljubavi promena frizure - kaže ona i dodaje da nema mnogo vremena da posećuje svoj rodni grad.

- Uglavnom je akademija problem jer mnogo vremena provodimo tamo i nije zahvalno tražiti usred nekih stvari da se ide. Nisam u prilici često da odem u Podgoricu, dva puta godišnje i leti svakako. Mnogo volim Podgoricu, sad će da me prozivaju što sam se prebacila na ekavicu, ali moram to mi je posao.

( Kurir.rs / Blic / T.B. )

