"DANAS DOLAZI 10 MOMAKA I TI SI IZABRANA" Zbog uloge slavna glumica bila primorana na bizarnu stvar "Bila sam PREVIŠE MLADA"

Glumica En Hatavej je otkrila da su 2000-ih producenti filma u kojem je glumila zahtevali od nje da poljubi više potencijalnih filmskih partnera da se vidi da li postoji hemija izmeđ njih.

Glumica je rekla da se smatralo normalnim tražiti od glumca da se "druži" sa drugim glumcima kako bi testirao hemiju a da je to zapravo najgori način da se to uradi.

- Rečeno mi je: „Danas dolazi 10 momaka i ti si izabrana. Zar nisi uzbuđena što ćeš se ljubiti sa svima njima?" I pomislila sam: „Da li nešto nije u redu sa mnom?“ Zato što nisam bila uzbuđena. Mislila sam da zvuči odvratno.”

- A bila sam previše mlada i svesna koliko je lako izgubiti sve ako vas neko označi kao "tešku osobu" i samo sam se pravila da sam uzbuđena. To nije bilo ponižavanje, niko nije hteo da me povredi. Samo je bilo potpuno drugačije vreme i sada znamo bolje, rekla je En.

En je tokom godina koje su usledile počela da se bavi i produkcijom, i vrlo je uspešna u tome. Kao producenat filma "The Idea of You", koji govori o odnosu između samohrane majke i dečaka koji je zvezda u bendu, a kog glumi Nikolas Galicin, rekla je da je prilikom učestvovanja u procesu pronalaženja glavnog glumca, pristup ovakvim testovima hemije bio potpuno drugačiji.

„Pitali smo svakog od glumaca da izabere pesmu za koju veruje da bi je njegov lik voleo, koju bi pustio da moj lik pleše uz nju i onda bismo imali malu improvizaciju. Sedela sam na stolici kao da smo se vratili sa večere, pustili bismo muziku i samo bismo plesali zajedno.“ Nikolas Galicin, koji je dobio ulogu, izabrao je pesmu "The Alabama Shake", nakon čega je dalji deo procesa išao mnogo lakše.

„Čula sam Britanin glas u pesmi i samo sam počela da se smejem“, rekla je Hatavej.

„Video je da se smejem, pa se opustio i počeli smo da plešemo. Niko se nije razmetao. Niko nije pokušavao da bude glavni. Plesali smo u svemiru. Pogledala sam u našu direktoruku koja je blistala. Sijali smo!"

