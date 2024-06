MELANIJA JE NAPLATILA TRAMPU PRELJUBU: Zbog afere sa glumicom iz filmova za odrasle servirala osvetu i zadala mu OZBILJAN UDARAC

Bivši američki predsednik Donald Tramp proglašen je krivim za falsifikovanje dokumenata kako bi sakrio činjenicu da je platio po*no zvezdi Stormi Danijels da ćuti o njihovoj vezi uoči izbora 2016. godine.

Uhvaćen u malverzaciji

Bivša porno zvezda otkrila je da je imala seksualni odnos sa bivšim predsednikom, te da je dobila 130.000 dolara pre predsedničkih izbora 2016. Od nje je traženo da ćuti o njihovom susretu i da negira da se ikada dogodio.

Ovo je umnogome opteretilo odnos bračnog para, koji ima sina Barona, te je Melanija odlučila da mu se osveti do kraja.

Rešila da mu se osveti

Bivši portparol Bele kuće Stefani Grejem rekla je autorki knjige "American Woman: Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden" Kejti Rodžers kako je Melanija reagovala na izdaju svog muža, koja ne prestaje da potresa javnost.

Prema njenim rečima, Melanija Tramp je namerno u jeku tog skandala, koji je buknuo mnogo godina kasnije, nakon što je Donald Tramp postao predsednik Amerike, odustala da ga prati na službenom putovanju u inostranstvo.

- Mislim da je bila ljuta na Trampa i htela je da bude malo ponižen time što ga ona nije pratila - rekla je Stefani Grejem.

U knjizi se navodi da je Melanija Tramo skrivala svoja prava osećanja dok se iza kulisa odigravala drama.

Drama

Predsednik je bio u velikom strahu zbog svega što je sledilo nakon njegove afere, a pored straha za funkciju brinuo se i o sudbini porodice.

- Tramp je bio izvan sebe od straha da će Melanija saznati detalje njegove diskrecije – diskretnosti sa porno zvezdom ništa manje. Znao je kakve bi mogle da budu posledice i učinio bi sve što je mogao da to zataška- rečeno je tada.

(Kurir.rs/I.M.)

