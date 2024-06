"TUKLI SU ME, PONIŽAVALI I GLEDALI GOLU": Ova poznata dama progovorila je o ZLOSTAVLJANJU, pa otkrila detalje KIDNAPOVANJA- UŽAS

Život javnih ličnosti možda naizgled deluje kao med i mleko, međutim, skoro svako od njih krije neku mračnu tajnu.Iza glamura i blještavila krijere se priča koja nije nimalo laskava. Neki od njih doživeli su veoma surove stvari pre ili nakon što su dosegli zvezde.

Takvu sudbinu doživela je i popularna bogatašica Paris Hilton, naslednica lanaca hotela Hilton. Ova poznata dama javnosti je postala poznata kao rijaliti zvezda, da bi kasnije razvila i karijeru u industriji lepote.

Jednom prilikom otkrila je pojedinosti iz svog odrastanja koje su šokirale javnost. Paris je otvoreno pričala o kidnapovanju koje je doživela u mladosti.

U govoru koji je održala u zgradi na Kapitol hilu, Hilton se dotakla sopstvenih trauma . Tada je pričala o problemima sa snom zbog stresa i poremećaja tokom boravka u domu. Prisetila se situacije kada je mislila da je kidnapovana, kada su je usred noći probudila dvojica muškaraca ušavši u njenu sobu, kako bi je odveli na drugi kraj države.

Bila je psihički zlostavljana, terali su je da uzima lekove i boravi u samici u okviru programa koji ima za cilj da promeni njeno ponašanje, kaže ona.

„Mojim roditeljima su data uveravanja da samo 'čvrsta ruka' može da me dovede u red i da je jedini način za moj oporavak da me pošalju na drugi kraj države", rekla je Hilton, naslednica bogatog porodičnog imetka.

Dodala je da je neka iskustva odande i dalje proganjaju svakog dana.

„Dve decenije nisam imala miran san zbog onoga što sam pretrpela", rekla je ona.

Dokumentarac o zlostavljanju u školi

Paris je i tokom 2022. godine u svom dokumentarcu "This is Paris" progovorila u strašnom maltretiranju tokom tinejdžerskih dana.

"To je trebalo da bude škola, ali učenje nije bilo na prvom mestu. Od trenutka kada se ustajalo, pa do kraja dana svi bi vikali na mene, vrištali mi u lice, proživljavala sam stalno mučenje. Osoblje bi mi govorilo strašne stvari. Maltretirali su me, činili sve da se osećam loše. Mislim da im je cilj bio da nas sve slome. Fizički su nas zlostavljali, udarali i davili. Hteli su da nas zastraše, da se ne pobunimo. Bila sam dete, a bacili su me u samicu, tukli, ponižavali i gledali golu", ispričala je Paris nakon 20 godina u svom dokumentracu.

