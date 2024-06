"ZNALA SAM DA ĆE MI OKRENUTI LEĐA AKO SAZNAJU DA SAM BOLESNA": Ispovest slavne Šeron Stoun izazvala ovacije na društvenim mrežama

Holivudska zvezda Šeron Stoun (66) godinama je bila na listi najlepših žena sveta i najtraženija glumica filmske industrije. U trenutku kad je bila na vrhuncu slave sve se promenilo. Ona je 2001. godine, doživela težak moždani udar, a lekari su joj tada dali 1 odsto šanse da preživi. Naredne godine usledio je novi šok kad je Stounova otrkrila fanovima da ima tumor, koji hitno mora da se operiše.

Holivud ju je preko noći zaboravio, a kolege su joj okrenule leđa. Narednih 20 godina posvetila se deci i slikanju. Budući da je bol osetila na sopstvenoj koži, rešila je da drugi ne prođu poput nje i postala je aktivistkinja.

foto: Profimedia

I danas se pamti njena tribina na kojoj je doržala motivacioni govor, o kojem se i danas priča. Činjenica da je nosila crveni komplet, gde je na sakou imala ogromnu crvenu ružu od tila, dok je ispod njega ponela roze svilenu košulju i zlatnu kravatu sa šljkicama, doprinela je njenom govoru. Ovaj stajling možda zvuči pretrpano, što detaljima, što koloritno, ali Šeron je svetska diva koja je i te kako to znala da iznese.

"Ja sam glasna, želim da me svi čuju. Imala sam šlog, 2001. i jedan odsto šanse da preživim. Punih devet dana sam imala krvarenje na mozgu. Oporavljala sam se narednih sedam godina. Kada se to desilo u početku nisam želela nikome to da kažem. Zato što znam da ako se meni, kao glumici, nešto desi zdravstveno, biću izbačena. Nešto mi se zaista desilo i bila sam izbačena, punih 20 godina. Nisam imala nijedan posao na filmu od tada. Bila sam ogromna filmska zvezda u jednom trenutku mog života, može se reći da su se kristalne čaše šampanjca lomile o moju glavu i onda je sve stalo," počela je glumica svoje izlaganje.

Ona je istakla da postoji mnogo "različitosti" zbog čega vas filmska industrija može odbaciti preko noći.

"To može da bude povreda, boja vaše kože, ali bitno je da se borite za sebe. Mi smo ovde da budemo glas svih onih koji su odbačeni zbog bilo kojih različitosti. Mi zahtevamo da budete viđeni. Mi zahtevamo da vas sve čuju. Ja bih volela da su me čuli, ali budući da me nisu čuli, odlučila sam da radim, kako bi druge čuli. Provela sam više od 20 godina u radu za Svetsku zdravstvenu organizaciju pri Ujedinjenim nacijama, radili smo sa vladama širom sveta, tako da biste bar vi mogli da se čujete. Podignite svoj glas, molim vas," istakla je Šeron.

Usledila je salva pohvala što za govor, što za izgled svetske dive, a samo neke od domaćih ličnosti koje su označile da im se sviđa ovaj post su pevačica Jelena Karleuša i glumica Danica Maksimović, koje takođe važe kao dame bez dlake na jeziku, baš poput Stounove.

foto: Profimedia

"Njena inteligencija odgovara njenoj lepoti, a njena lepota je beskrajna," napisao je jedan od pratilaca.

"Dugujemo joj ogromno HVALA," dodao je drugi.

"Šeron ti si veliki zagovornik prava celog čovečanstva," zaključio je treći.

Podsećamo, epska scena prekrštanja nogu bez donjeg veša u filmu "Niske strasti" iz 1992. godine, koštala ju je starateljstva nad sinom. Glumica i njen tadašnji suprug Ron Bronštajn usvojili su sina Roana 2000. godine. Međutim, kad su se razveli 2004. godine sudija je starateljstvo dodelio Bronštajnu. Zbog tog gubitka Šeron je imala ozbiljnih srčanih problema. To je bio tek početak agonije koja je usledila svega godinu dana kasnije.

(Kurir.rs/SrećnaRepublika/J.M.)

