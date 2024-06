OTAC ZLOSTAVLJAO DEVOJKE U TAMNICI, DEDA NAPASTVOVAO ĆERKU: Porodične tajne glumca u dokumentarcu, njegova žena JEDVA GLEDALA

Holivudski glumac Armi Hamer oduvek je nosio titulu zgodnog muškarca vilinsko plavih očiju, ali je tokom godina ovaj 37-godišnjak stekao potpuno drugačiji imidž.

Iza ovoga stoji sablasna životna priča, čiji su detalji na kraju procurili u javnost, kao i pet generacija izopačenih muškaraca, njegovih predaka.

Ovih dana, posle četiri godine ćutanja, oglasio se Armi.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Moje ponašanje zapravo znači da sam seronja. Ovde sam da priznam svoje greške, preuzmem odgovornost za činjenicu da sam bio seronja, da sam bio sebičan, da sam koristio ljude da se osećam bolje, a kada sam završio, nastavio sam dalje. Sada sam zdravija, srećnija, uravnoteženija osoba. Mogu da budem tu za svoju decu kao što nikada nisam... Zaista sam zahvalan na svom životu i oporavku - rekao je Armi Hamer, koji je potvrdio da su svi sastanci sa pomenutim ženama bili sporazumni, ali je na kraju priznao da je bio u romantičnoj vezi emocionalni zlostavljač.

foto: Profimedia

Osvrnuo se i na optužbe da je kanibal: „Ljudi su me zvali kanibalom. Kao da sam jeo ljude! Šta? Da li znaš šta treba da uradiš da bi bio kanibal? Morate stvarno pojesti te ljude!', rekao je.

Ali vratimo se u prošlost. Pre dve godine počela je da se prikazuje dokumentarna serija 'House of Hammer', koja prepričava stravične detalje porodice perverznjaka. Armi se 2020. godine razveo od Elizabet Čembers, sa kojom je bio u braku od 2010. i sa kojom je dobio dvoje dece, a ona je svojevremeno progovorila o dokumentarcu koji je zgrozio javnost.

„Očigledno je bilo srceparajuće na toliko nivoa i veoma bolno. Ali u isto vreme postoji", rekla je za E! Vesti. „Prošlost je prošlost i sve što možemo da uradimo je da ovo shvatimo kao trenutak da učimo i slušamo i nadamo se da procesiramo i izlečimo u bilo kom obliku“, dodala je ona.

foto: Profimedia

Rekla je i da nije planirala da gleda dokumentarac, ali da je to uradila nakon što je jedno jutro odvela decu u školu. Ona je otkrila da je gledala 'uz moju podršku' i dodala da to nije prikladno za njihovu sedmogodišnju ćerku Harper i petogodišnjeg sina Forda.

Ona je otkrila da je i ona pozvana da učestvuje na snimanju, a da je odbila zbog dece.

Inače, nekoliko žena optužilo je Armiju za seksualno zlostavljanje. Na anonimnom Instagram profilu objavljeni su snimci poruka koje je navodno slao ženama između 2016. i 2020. godine, u kojima je opisao svoje seksualne fantazije koje su uključivale zlostavljanje, pa čak i kanibalizam.

foto: Profimedia

„Ja sam sto posto kanibal. Želim da te pojedem. To je strašno priznati, nikad to do sada nisam otkrio - stoji u jednoj od jezivih poruka koje je Hamer navodno poslao bivšoj devojci Kortni Vučeković. 'Prokletstvo, to je čudno', pomislio sam, ali ti više ne razmišljaš o tome. Rekao mi je da je hteo da me ugrize, a kada sam se slučajno počešao, voleo je da to liže“, rekla je jednom prilikom Kortni i dodala da se glumcu jednostavno „sviđala ideja o koži među zubima“.

Ali uz čudne i odvratne segmente njihovog odnosa, Vučeković je otkrio i one emotivno uvredljive. „On dolazi u vaš život na tako veliki način. To te zadivljuje. Ima neverovatno prisustvo i svestan je toga i koristi to u svoju korist da natera žene da pomisle: 'O moj Bože, ovo je neverovatno'. To je pomalo zastrašujući deo - koliko je dobar u manipulaciji i uspehu da se osećate kao da se nikada nije ophodio ni sa kim osim prema vama ovako", rekla je jednom prilikom.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ali ona nije jedina - još jedna navodna žrtva delila je poruke koje je dobila od glumca zastrašujuće prirode. „Imam fantaziju o tome da neko mora da dokaže svoju ljubav i lojalnost tako što će ga noću vezati na javnom mestu i učiniti telo te osobe dostupnim svima za korišćenje“, navodi se u tekstu poruke.

Tako ga je devojka, koja se u javnosti predstavila kao Efi, optužila za zlostavljanje. Naime, ona je tvrdila da ju je glumac seksualno i fizički zlostavljao četiri sata u aprilu 2017. godine i da su četiri godine bili u turbulentnoj vezi dok je on još bio u braku.

O celom slučaju, tačnije o dokumentarcu koji je sada ugledao svetlost dana, progovorila je i njegova tetka Kejsi Hamer.

foto: Profimedia

„Nisam bila iznenađena kada je sve ovo sa Armijem izašlo. Ne budite se jednog dana sa željom za mračnom kontrolom i zlostavljanjem. Takvo ponašanje je duboko ukorenjeno“, rekla je ona i dodala. „Izvana, bili smo savršena porodica. Ali ako verujete u dogovore sa đavolom, Čekićari su bili prvi na redu. Svaka generacija moje porodice bila je umešana u mračne zločine. Bili su sve gori i gori', rekla je ona.

I zaista tako ispada, 'krv nije voda'. Naime, čak pet generacija porodice Hamer bilo je upleteno u skandale vezane za seksualnu perverziju, nasilje, drogu i korupciju.

(Kurir.rs/Story.hr/I.M.)

Bonus video:

06:40 ZOVU ME NA SVADBE, DO SAD BIH KUĆU SAGRADIO Malo je poznato da OVAJ GLUMAC IMA NEVEROVATAN GLAS: Ranije sam izbegavao, A SADA...