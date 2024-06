"KAKAV JE OSEĆAJ KAD TE MAJKA PRODA ZA 500 DOLARA": Glumica SILOVANA u stanu, sve je delo njene MAME- ovo nikada nije zaboravila

Demi Mur danas je jedna od najpopularnijih glumica današnjice, a njena životna priča nimalo nije bajkovita. Ono što je prošla u životu i što je oblikovalo u mnogome je uticalo na to danas odaje utisak čelične dame kojoj niko ništa ne može.

Traumatično odrastanje Demi Mur foto: Berzane Nasser/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Otac je napusio njenu majku kada je zatrudnela

Demi Džene Harmon rođena je 11. novembra 1962. u Rosvelu u Novom Meksiku, ima 61 godinu i pritom još suvereno vlada šoubiz scenom. Ipak, malo je toga upućivalo na to da će jednom imati uspešan život.

Ipak, samo tri meseca nakon Deminog rođenja, Virdžinija je bila u novom braku s Denom Gaj­nesom, prodavcem novinskih reklama koji je često menjao poslove, pa se porodica često selila. U jednom periodu Demi je živela s bakom, a sa 16 godina otišla je od kuće i prekinula srednjoškolsko obrazovanje. U Denovom i Virdžinijinom braku rodio se Demin polubrat Morgan, a iako ima braću i sestre iz drugih brakova biološkog oca, nije u kontaktu s njima, niti Čarlsa Har­mona smatra svojim ocem.

- Moj tata je Den Gajnes. On me odgojio. Postoji čovek koji bi mogao da se smatra mojim biološkim ocem, ali nisam u kontaktu s njim - izjavila je glumica 1991. godine.

Demi Mur imala je užasan odnos sa majkom foto: Profimedia

Nije ni čudo što Demi ne razgovara sa tom stranom porodice jer, po svemu sudeći, nisu posebno prijatni ljudi. Naime, njen polubrat Džejms Krejg Harmon je 2005. divljački pretukao svoju devojku Tašu Meri Li.

- Molila sam za svoj život. Stvarno sam mislila da ću umreti. Probudila sam se i on je bio na meni. Udarao me. Imao je nož. Zgrabio me i rekao mi: “Ako želiš da budeš ku*va, ponašaću se prema tebi kao prema ku*vi”, a zatim mi je razrezao pantalone i rasekao lice i ruke. Što sam ga više molila da prestane, bilo je sve gore - ispričala je Taša, dodavši da ju je Džejms toliko dugo tukao da je povremeno morao da napravi pauzu kako bi došao do daha, a tukao ju je ne samo rukama, nego i telefonom.

Osuđen je na zatvorsku kaznu od deset godina, ali odslužio je osam i oslobođen je 2013. godine. Taša je posle rekla da Čarlsa Sr-a smatra delimično odgovornim za nasilje.

- Njegov tata, Demin tata, podstakao je Džejmsa da se okruži pićem, devojkama i drogom. Videla sam ga kako uzima krek, a pričao bi i o heroinu, ma o svemu - izjavila je Taša.

Stanodavac je silovao za 500 dolara uz dozvolu njene majke

Ipak, ni život s očuhom Denom Gajnesom nije Demi pružio stabilno odrastanje. Den se dva puta razveo i ponovo oženio njenom majkom, da bi se 1980, godinu dana nakon njihovog drugog razvoda, ubio. Ni Virdžinija nije bila majka kakvu biste poželeli. Imala je debeli policijski dosije pun hapšenja, uključujući vožnje u pijanom stanju i podmetanje požara. Demi je prekinula kontakt s njom nakon što je Virdžinija otišla s rehabilitacije koju je glumica finansirala. Bila je to samo jedna u nizu boli koje je Virdžinija nanela Demi. Na primer, 1992. pozirala je gola za časopis High Society (nakon što ju je Playboy odbio), što je bila parodija na Deminu slavnu naslovnicu za Vanity Fair snimljenu u poodmakloj trudnoći.

Ipak, mnogo ozbiljnije bilo je fizičko, psihičko i seksualno zlostavljanje koje je priuštila ćerki.

Demi Mur foto: Photopress / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kada joj je stanodavac Bejzil Dumas ponudio 500 dolara da mu dozvoli da siluje njezu ćerku, tada 15-godišnju Demi, ona je pristala.

- Bilo je to silovanje, ali i razorna izdaja - napisala je Demi u svojoj autobiografiji "Inside Out", dodavši da ju je muškarac nakon silovanja upitao: “Kakav je osećaj kad te sopstvena majka proda za 500 dolara?”

- Duboko u srcu mislim da to nije bila jednostavna transakcija. Ali ipak mu je dala pristup i dovela me u opasnost - izjavila je u septembru 2019. u intervjuu s Dajanom Sojer u emisiji "Dobro jutro, Ameriko". Međutim, to nije bila jedina situacija u kojoj je Virdžinija ugrozila Demi.

Demi Mur danas je jedna od najvećih zvezdi foto: Profimedia

Majka je vodila po barovima kako bi našla sponzora

U knjizi "Inside Out" piše da ju je majka redovno vodila u barove kako bi lakše upoznala muškarce. Naime, smatrala je da će joj prisutnost ćerke tinejdžerke pomoći da je muškarci primete. U svojim memoarima otvoreno govori i o majčinoj borbi s alkoholom, te o brojnim pokušajima samoubistva, od kojih je jedan i opisala.

- Sećam se da sam koristila svoje prste, male prste deteta, kako bih iz majčinih usta izvukla tablete koje je pokušala da proguta - napisala je, a u jednom intervjuu dotakla se i očuhove smrti.

- Mnogi članovi moje porodice ne žele da se nose s činjenicom da je počinio samoubistvo. Osećam da je taj čovjek izabrao najbolji put za sebe. Toliko ga je bolelo. Prihvatam ga i volim zbog svega što je morao da uradi. Čvrsto verujem da neki od nas moraju da umru da bi drugi živeli - rekla je Demi.

U intervjuu za Guardian iz oktobra 2007. rekla je da je Denovo samoubistvo doprinelo još većem alkoholizmu njene majke. Uprkos svemu, Demi i Virdžinija uspeli su da se pomire, i to malo pre nego što je Virdžinija umrla od tumora na mozgu 2. jula 1998.

(Kurir.rs/M.J)

