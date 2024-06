TAJNI PAKT MELANIJE I DONALDA TRAMPA: Evo šta će se desiti s njom ako joj muž POBEDI NA IZBORIMA, a sinu je JEDNU STVAR ZABRANILA

Melanija Tramp prosto više ne želi da bude prva dama. Barem ne na puno radno vreme, piše Page Six, koji se poziva na izvor blizak Trampovima, prema kom je Melanija sklopila dogovor s Donaldom Trampom da, u slučaju njegove pobede na američkim predsedničkim izborima, ona više neće non-stop biti uz njega i obavljati sve moguće protokolarne dužnosti.

Razlog ove njene odluke je to što na jesen Baron Tramp upisuje fakultet u Njujorku, a kako mladić dosad nikad nije bio daleko od mame i tate, Melanija je odlučila da prednost da sinu, a ne mužu.

Melanija Tramp i Baron Tramp foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Baron će studirati u gradu koji ima demokratsku većinu, pa njegovu mamu brine kako će se tamo snaći i to potpuno sam. On odlazi u nepoznati grad, uz dodatni potencijalni stres jer je Trampov sin, pa će Melanija biti što je više moguće uz njega, kako bi mu olakšala prilagođavanje - kaže izvor blizak porodici Tramp, koji Melaniju opisuje kao izuzetno zaštitnički nastrojenu majku koja je odbacila ideju da se njen sin pojavi kao republikanski delegat na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji Floride. Podsetimo, u maju je kabinet Melanije Tramp sa žaljenjem odbio ponudu Republikanske stranke Floride da Baron bude njihov izaslanik.

foto: Alon Skuy / Getty images / Profimedia

- Iako je Baron počastvovan što ga je Republikanska stranka Floride izabrala za svog delegata, on na to ne može da pristane zbog prethodno preuzetih obaveza - pisalo je u saopštenju poslatom iz Melanijinog kabineta.

Page Six dalje navodi kako Melanija voli Njujork, ističu da je to grad u kom se ona oseća sigurno, te dodaju da će ona od jeseni većinu svog vremena provoditi u Tramp Taueru u Njujorku. Što se Donalda tiče, on je pristao na sve, navodi Page Six:

foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

- Donald smatra kako će sve majke i svi sinovi ovog sveta ovu situaciju ispratiti s dubokim razumevanjem i razumeti kako se Melanija oseća - piše Page Six, koji navodi da je Baron presrećan zbog majčine odluke, prenosi Jutarnji.hr.

- On je oduvek jako vezan za mamu, koja je najviše zaslužna za to što je on danas pristojan mladić. U odgajanju su joj pomagali njeni roditelji koji su zaslužni za to da Baron danas uz engleski jezik govori i slovenski. Viktor i Amalija Knavs obožavali su unuka, a neki govore da su deda i baka tokom njegovog odrastanja više vremena provodili s njim od samog Donalda - pišu američki mediji.

(Kurir.rs/ L. S.)

