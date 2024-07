"MRTVI SU DOŠLI PO MENE" Šeron Stoun o BORBI ZA ŽIVOT "Mozak mi se pomerio, četiri godine nisam mogla da čitam, IZGUBILA sam i..."

Holivudska ikona Šeron Stoun (66) svoj vrhunac doživela je '90. godina prošlog veka glumeći u filmovima kao što su "Niske strasti" i "Kazino". Ali, nije uvek sve bilo bajno za popularnu fatalnu zavodnicu.

foto: Printscreen YouTube

U novom intervjuu za "The Hollywood Reporter", glumica se dotakla perioda s kraja 80. godina kada joj je ponuđeno da bude ambasadorka Američke fondacije za istraživanje o AIDS-u (amfAR), tada još veoma stigmatizovane bolesti, a posebno je pričala o moždanom udaru zbog kojeg je, 2001. godine, morala naprasno da uzme višegodišnju pauzu od karijere.

Naime, Šeron je upozorena da bilo kakvo poistovećivanje s AIDS-om, pogotovo krajem 80. godina kad je ta bolest bila kobna za mnoge ljude iz umetničkog sveta, može ozbiljno da našteti njenom imidžu u industriji.

Ona je ipak krenula putem drugih velikih zvezda poput, Elizabet Tejlor i Odri Hepbern, pa je postala glasnogovornica amfAR-a, a zbog toga je trpela posledice.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Nisam dobijala uloge. Nisam mogla da pronađem posao. Ljudi bi me odbijali bez da su to znali. Želela sam da snimim predivan film jednog scenariste, kojeg neću imenovati, ali taj scenario nikad nisam dobila. Dan-danas on ne veruje da ga nikad nisam ni pročitala," kazala je Šeron kojoj zbog spomenutog angažmana Akademija nije želela da dodeli Oskara.

"Prišao mi je Francis Ford Kopola, kad sam bila nominovana i rekao - Nećeš osvojiti. Želim da budeš spremna i da se ne raspadneš pred ovim ljudima kad se to desi," otkrila je.

Njen strelovit uzlet tokom 90. godina zaustavila je lična tragedija početkom novog milenijuma. Šeron je doživela moždani udar od čijih posledica je izgubila sluh na jedno uho, nakon što su joj lekari davali samo jedan posto šansi za preživljenjem. Do potpunog oporavka prošlo je čak sedam godina, a glumica je u međuvremenu izgubila gotovo sav novac.

foto: Profimedia

"Ljudi su me iskorištavali u tom periodu. Imala sam 18 miliona dolara ušteđevine zbog svog uspeha, ali kad sam se vratila i pogledala račun u banci, sve je nestalo. Moj frižider, mobilni, sve je bilo prepisano na druge. Ostala sam bez svog novca," požalila se Šeron pa objasnila da se od svega oporavila zahvaljujući veri:

"Odlučila sam da se posvetim sadašnjosti, a prošlost ostavim za sobom. Ne se samosažaljevam se zbog bolesti ili niti osećam bilo kakvu gorčinu ili ljutnju. Ako zagrizete seme gorčine, ono vas nikada neće napustiti. Ali, ako se držite vere, čak i kad je ta vera veličine zrna graška, preživećete. Sad živim za radost. Živim za svrhu," tvrdi glumica.

Ova odluka nije bila nimalo laka, pogotovo ako se u obzir uzme da je moždani udar izazvao devetodnevno krvarenje u glavi bivšeg modela i glumice koje je kasnije ostavilo posledice i promenilo način na koji njen mozak funkcioniše.

foto: Profimedia

"Suočila sam se sa smrću, ali su me vratili. Mozak mi je završio u prednjem delu lica. Nije bio na poziciji na kojoj je pre bio. Dok se sve to događalo, sve se promenilo. Moje čulo mirisa, vid, dodir. Nisam mogla da čitam nekoliko godina. Stvari su bile rastegnute i videla sam šare. Puno ljudi je mislilo da ću umreti," prisetila se Šeron koja je ipak pronašla put prema normalnom načinu života.

Podsetimo, holivudska ikona iskustva s moždanim udarom prisetila se i početkom godine u razgovoru za "Harper's Bazaar". Tada je rekla da je "osetila svoje preminule prijatelje".

foto: Profimedia

"Moždani udar stvorio je u meni intenzivan osećaj mira. Danas mogu reći da sam smrt upoznala izbliza", rekla je glumica.

"U tim trenucima osećala sam da moji pokojni prijatelji dolaze po mene i to je otklonilo svaki trag straha. Kada doživite ovako nešto, naučite da ništa u životu nije stvarno važno i shvatite da je neuspeh samo početak uspeha," završila je Šeron.

(Kurir.rs/Večernji/J.M.)

Bonus video:

01:18 IZAZOVNA MIRKA VASILJEVIĆ NA CRVENOM TEPIHU BEZ BRUSA! Glumica otkrila kako je bez Vujadina Savića: Uvek nađem nekoga za veče!