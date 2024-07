"NIKO DA KAŽE - BRAVO, ĆERO" Anđelka iskreno o krahu prvog braka, novom suprugu i šuškanjima o kumstvu "GDE TO NAMA DA URADIŠ

Glumica Anđelka Stević Žugić, koja je domaćoj publici prepoznatljiva po nekadašnjem prezimenu Prpić, bila je u centru dešavanja kada je obelodanjeno da je stavila tačku na brak sa Dariom Prpićem.

Anđelka se nakon razvoda udala za Marka Žugića foto: ATA images, Printscreen/Facebook

Dramska umetnica je nakon kraha braka uplovila u novu romansu sa Markom Žugićem, a njihov odnos je dugo komentarisan. Ljubav su krunisali rođenjem ćerkice Čarne, ali i brakom, a o pritisku javnosti Anđelka je nedavno progovorila prvi put.

Čaršija je brujala o razlozima za krah braka, odnosu sa bivšim mužem, ali i glasinama da se udala za kuma svog supruga.

Anđelka i njen drugi muž Marko foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Niko nije u fazonu: "Razvodiš se? To! Bravo, ljubavi, sine, ćero, to je super, znaš...". Naravno da, ovaj, to uglavnom nailazi na reakcije: "Pa, čekaj, polako, stani, razmisli... Je l' si sigurna?", a da ne kažem da najčešće ide: "Jesi ti blesav? Pa, je l' to nama da uradiš?" - kazala je Anđelka tad za "Telcast".

Glumica je dugo bila pod velikim pritiskom javnosti, ne samo zbog toga što je javna ličnost već i zbog same činjenice da je "raspuštenica" kako se u narodu često pogrdno zove razvedena žena.

Anđelka Prpić sa suprugom foto: Damir Dervišagić

Kako je glumica otkrila te etikete su joj mnogo smetale, ali je uspela da se izbori sa njima.

- Žašto sam ja raspuštenica, a razvedeni muškarac nije raspuštenko nego zreo čovek sa dvoje dece? - pitala se voditeljka.

- I svi obožavaju da ih vide u parku kako se bave decom, jedna divna slika. Nije to samo ta tema, šta je "drugorotka"? - zapitala se Anđelka pa nastavila.

Anđelka i njen drugi muž Marko foto: Kurir, Damir Dervišagić

- Ima ćalaca koji su genijalni roditelji, evo mogu da kažem za mog muža. On je toliko posvećen tata, ne mogu da kažem da su svi dobri po dva sata, ali zašto nemaju oni taj gadan i ružan epitet. Kaži ti meni što sam drugorotka i šta to znači? I sa druge strane kada kažeš švaler to je kao simpatično, a švalerka nije - poručila je Anđelka tom prilikom za "S1" radio.

