POTRESNA ISPOVEST SLAVNE SPISATELJICE O BORBI SA OPAKOM BOLEŠĆU: "Saplitala sam se iz čista mira", onda je usledio pakleni tretman

Iako joj nisu davali mnogo šansi, slavna spisateljica se borila i uz ogromnu podršku supruga i svojstven humor, danas je nasmejana i u mnogo boljem stanju, iako njena bitka za život i zdravlje još traje.

Popularna spisateljica Sofi Kinsela je autorka nekih od najuspešnijih ženskih romana poslednjih godina. Autorka knjige „Tajni snovi šopaholičarke” i brojnih drugih bestselera, od kojih su mnogi snimljeni, poznata je po svetlim romanima i zabavnim avanturama svojih heroina, a mnogi nisu znali kroz kakav pakao je ona lično prošla.

Do danas je Kinsela, čije je rođeno ime Medlin Vikam, prodala preko 45 miliona knjiga, prema njenom sajtu.

Trenutak zastrašujuće spoznaje

U aprilu, u izjavi podeljenoj na društvenim medijima, Kinsela je otkrila da joj je dijagnostikovan glioblastom, 2022. godine. Napisala je da je čekala da javno podeli dijagnozu kako bi svojoj deci dala vremena da se prilagode „novoj normalnosti“ porodice.

Spisateljica je sada dala intervju za ABC News u kojem je otkrila da je bolovala od tumora na mozgu koji je ozbiljno uticao na njeno pamćenje. Kako je istakla, sve je počelo sa manjim simptomima koji su postajali sve jači.

"Primetila sam prve simptome na nogama: saplela sam se i saplitala se iz čista mira," rekla je književnica, takođe majka petoro dece.

"Počela sam da dobijam jake glavobolje i bila sam veoma zbunjena. Ali kada sam počela da padam sa stolice, shvatili smo da nešto ozbiljno nije u redu," dodala je.

Kinsela je zakazala pregled koji je otkrio "agresivan, brzo rastući tumor" u njenom mozgu. Deset dana kasnije, operisana je, a operacija je trajala čak osam sati. Tumor je srećom uklonjen, ali to je bio tek početak njene bitke. Kako je objasnila, usledio je tretman koji je „uticao na njeno pamćenje i kretanje”.

"Nisam mogla ništa. Morala sam da idem na rehabilitaciju za nekoliko različitih oblasti," rekla je Sofi.

Njen suprug Henri Vikam morao je da joj stalno „ponavlja stvari“ jer bi ih zaboravila, a ona je priznala da iako se njeno stanje poboljšalo, još uvek oseća posledice.

"Nismo savladali taj izazov. Imam rupe u sećanju i nikad se nije vratilo u normalu," objasnila je ona.

Kinsela je od tada bila podvrgnuta višestrukim rundama hemoterapije i zračenja, a sada uzima "nedeljne tablete za hemoterapiju kod kuće". Autorka bestselera rekla je da se u velikoj meri oslanjala na svog muža tokom iskušenja, opisujući Vikama kao svog heroja.

"Bio je sa mnom sve vreme u bolnici. Jednom sam mu rekla: "Nisi se prijavio za ovo." A on reče: "Jesam. I u bolesti i u zdravlju," ispričala je Sofi.

Muž Sofi Kinsele je u jednom trenutku tokom razgovora postao veoma emotivan, pa je zgrabio spisateljicu za ruku.

"Privilegija je biti ovde," zaključila je suzdržavajući suze. Kinsela je objasnila da je pokušala da ostane pozitivna uprkos tome što su joj rekli da je njen glioblastom neizlečiv, i tražila je humor gde god je mogla jer je to bio „njen način“.

Novi roman

Kinsela je nedavno najavila svoj novi roman, "What Does It Feel Like", koji izdavač opisuje kao "duboko lično delo" koje se fokusira na lik pisca, Eve, koja se suočava sa razornom dijagnozom.

"To je fikcija, ali govori o piscu sa petoro dece koji dobija rak mozga. Tako da možete lako da kažete odakle je inspiracija," rekla je Kinsela i dodala da misli sam da ljudi treba da znaju kakav je osećaj proći kroz ovo.

Ona je nastavila: "Delovi toga su smešni. Delovi su tužni. Ali nadam se da ima puno optimizma i ljubavi, pre svega."

Kada je reč o njenom iskustvu iz stvarnog života, Kinsela je rekla da je njen "srećan kraj" usredsređen na njenu porodicu.

"Moj srećan kraj je da šta god da mi se desi, moja porodica će biti u redu", rekla je ona.

