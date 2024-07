"SA HEROINA SAM SE SKIDAO NA SUVO, MOGLI SU ORGANI DA MI POPUCAJU": Bane Vidaković borio se sa porocima, najteže mu je palo ovo

Glumac Bane Vidaković pre četiri godine je osuđen zbog nedozvoljenog držanja heroina za ličnu upotrebu. Tada je istakao da mu je veoma žao što zbog posla nije mogao da provodi više vremena sa decom - najviše žali za mnogim propuštenim momentima, kao što su prve reči, prvi koraci...

"Nije život samo posao, mada ljudi često misle da jeste. Posao je samo jedan deo života. Važan, ali jedan deo. Meni je žao što nisam mogao da budem više sa svojim klincima kad su bili mali. Propustio sam neke te bitne momente: prohodavanje, bitne rečenice i te stvari, jer sam bio tamo na nekom snimanju negde. Samo sam jurio kao blesav. Oni su mi oprostili ja mislim za to što me nije bilo, sad kad su porasli, i oni se kao ljudi formirali. Još nažalost nemam unuke, ali nadam se da ću ih dobiti", govorio je Vidaković.

Bane Vidaković uhvaćen je sa heroinom koji je skrivao u maski foto: Zorana Jevtić

Prvo je počeo sa travom, a ona prešao na heroin

"U naše vreme, to je bilo normalno. Heroin su donosili studenti koji su kobajagi studiraju ovde, a u stvari se tako izdržavaju. Mi klinci do tada smo pušili travu, a kad se ovo pojavilo, to je planulo. U roku od godinu dana, ceo Beograd, uglavnom onaj njegov intelekutalni deo, bio je navučen, zato što smo bili mladi i ludi i želeli smo sve da probamo. U ono vreme bih probao i otrov", govorio je glumac gostujući na Hype televiziji.

Prijatelji počeli da mu umiru od HIV-a

Prijatelji mu umirali od HIV-a foto: Printscreen/Premijera

Kako je vreme prolazilo on je sve više padao u zavisnost, a najviše ga je povredilo kada su njegovi prijatelji počeli da umiru od HIV-a.

" Već posle nepune godine sam izgubio kontrolu i shvatio sam koje se opasnosti tu kriju. Ipak, nastavio sam, iako me je gomila prijatelja iz osnovne i srednje upozoravala. Onda sam 90-ih shvatio da nema mnogo mojih prijatelja, da su se mnogi razbežali po svetu ili razboleli od droge, da imaju HIV. Najbolji od njih su najgore završili", objasnio je Vidaković i dodao:

"Kupovao sam opijate, imao sam para, ali kad su se poslovi smanjili i kad su Minu počeli da zovu ljudi kojima se dugovao novac, počeli su problemi. Otišla je u Holandiju, potom su i deca otišla kod nje", rekao je.

Ipak, odlučio je da želi da stavi tačku na zavisnost. Od tada otvoreno govori o problemima sa porocima u nadi da će ljudima biti svetli primer da se klone opijata.

Bane Vidaković foto: Petar Latinović

"Zapitao sam se hoću li da se bavim glumom ili ovim? Glumu sam voleo dovoljno da sam bio spreman da istrpim šta treba. I, nije bilo lako, uopšte. Dugo i teško sam se skidao, na suvo, bez ikakvih lekova. Namučio sam se, ležao sam kod moje jadne majke Grozde, ona mi je donosila supice i presvlaku. Kad sam sve završio, otišao sam kod prijateljice doktorke da mi izvadi krv i kaže koliko sam oštećen. Rekla mi je da sam imao mnogo sreće, sve mi je bilo u redu. Upozorila me je da se više nikada ne skidam na suvo, jer mogu svi organi da popucaju" rekao je glumac.

(Kurir.rs/M.J)