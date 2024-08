MINIJATURNI BIKINI JEDVA OBUZDAO ZANOSNE OBLINE: Skinula se Selma Hajek u 57. godini, a na njoj pršte zategnuti TRBUŠNJACI

Poznata glumica Salma Hajek objavama na društvenoj mreži Instagram iznova oduševljava javnost svojom izvajanom figurom u 57. godini.

Glumica, koja u septembru puni 58 godina, objavila je tri slike na kojima se izležava oko bazena, obučena u zeleni minijaturni bikini i pokazala nam svoje zategnute trbušnjake. Seks-bomba bila je bez šminke i izazvala broje pozitivne komentare svojih oduševljenih pratilaca.

Poznate ličnosti i fanovi su komentarisali objavu kako bi pohvalili izgled glumice. Pevačica Kamila Kabeljo objavila je srcookog emodžija, dok ju je obožavalac nazvao "bombom".

"Ima 57 godina i još uvek je jedna od najzgodnijih žena na svetu“, prokomentarisao je jedan fan, dok je drugi rekao: „Ti jednostavno ne stariš. Apsolutno si najbolje vino.”

foto: Printskrin/Instagram

Kako izgleda ovako dobro, pitate se? Selma je za Glamur 2023. rekla da je tajna njene neprolazne lepote unutrašnje čišćenje sokovima, joga i duge šetnje sa njenim psima.

Ona je otkrila sve zablude koje je imala o starenju kada je bila mlada žena i kako su se one promenile u narednim godinama: „Mislila sam da to što starim znači da neću moći da radim. Radim. Mislila sam da to što starim možda znači da više neću biti zaljubljena. Ali, ja sam zaljubljena."

foto: Profimedia

„Ne osećam da sam izgubila fleksibilnost, pa čak ni snagu“, nastavila je. „Dođavola, još uvek guram. Šokantno. Još uvek sam ovde. Pokušali su da me se otarase na hiljadu načina. Još uvek sam ovde."

Snimke pored bazena postavila je nakon što je dobila čast da bude nosilac baklje na Olimpijskim igrama u Parizu. Ona je na svom Instagramu objavila seriju slika za taj događaj, obučena u belu trenerku tako da se savršeno uklapala sa olimpijskim sportistima.

U natpisu je napisala: „Imala sam čast da nosim olimpijski plamen, simbol svetlosti, nade, mira i jedinstva."

„Ako verujete u ove vrednosti, znajte da ste bili uz mene na svakom koraku. Dok sam prolaziila pored baklje i učestvovala u štafeti, bila sam ponosna što predstavljam trajni duh Olimpijade, donoseći svima svetlost, nadu i jedinstvo.”

(Kurir.rs/Hello/M.F.)

Bonus video:

02:23 SELMA HAJEK GAZI ŠESTU DECENIJU, A IZGLEDA BAR 30 GODINA MLAĐE! Nije nikad radila BOTOKS, a svako jutro pije ovaj MAGIČAN napitak