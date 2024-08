"UDARIO ME DOK SAM DRŽALA BEBU U RUKAMA!" Tiktokerka Milica tvrdi da je trpela nasilje od muža, ispričala stravične detalje

Influenserka Milica Mijović, koja je naročito popularna na Instagramu i TikToku, u potresnoj ispovesti je govorila o razvodu i o nasilju koje tvrdi da je trpela od strane bivšeg muža.

- Svog bivšeg muža sam volela nepojmljivo mnogo. Bio je jako drag, imao je lepe sisteme vrednosti. Mislila sam da je on idealan muškarac sa kojim ja treba da započnem zajednički život i imam porodicu - rekla je ona, pa otkrila razlog razvoda.

- Razveli smo se zato što je bio nasilan. Razveli smo se jer sam mu nalazila tikete, zato što su nestajale pare iz kuće. Razveli smo se zato što je tukao Andreja u pola noći, zbog batina. Prosto više nemanja ničeg zajedničkog sa čovekom sa kojim sam ušla u brak - rekla je ona gostujući na televiziji Hype.

- Da, tukao me je. Kada kažemo tukao, kada žena kaže da je muškarac tukao, to je nešto što je onako trajno. Mene je on udario nekoliko puta. Znači nije me tukao da me je zlostavljao svakoga dana, što se dešava, da žene proživljavaju ozbiljno nasilje. Moj bivši muž je mene udario prvi put kada sam nosila dete u rukama, dete od par dana, rodila sam sina. To je bio prvi vid nasilja. To je prvi trenutak kada sam ja iskusila nasilje sa njim, kada je dopustio sebi da digne ruku na mene - rekla je Milica, pa dodala:

- On je dozvolio sebi da me udari i da me gurne na krevet sa detetom u naručju. Momenat kada sam ja toliko zagazila u taj odnos je bio trenutak kada sam mislila da nemam gde. Prvo, mnogo sam ga volela i nakon udarca, drugo imala sam već malo dete sa njim, treće, misliš li da se nije izvinjavao milion puta nakon toga, govorio da mu se slučajno desilo, da mu se omaklo, da on to ne želi, da on nikada nije udario nikoga? Ja sam sigurna da svaka žena koja je doživela ovo što ja pričam je to doživela ponovo. Ja sam u tim trenucima bila još uvek i pod utiskom od porođaja. To kad se desilo, to je bio šamar. To je momenat šoka, ne mogu da vrištim, držim malo dete u rukama. Meni je to dete sve, tu ima i straha, razmišljala sam kakva bih ja to bila majka da ostavim muškarca zbog jednog šamara. Nakon toga je došlo zatišje koje je trajalo par godina, naš odnos je funkcionisao korektno. Mi smo mnogo razgovarali, to nam je bio važan faktor u životu, da razgovaramo o problemu. Kada je on počeo da radi neke stvari koje su meni neprihvatljive, tada su počeli ozbiljni problemi - ispričala je poznata influensrka.

(Kurir.rs/ Hype/ L. S.)

