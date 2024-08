"ZARAŽEN SAM JER IGLA NIJE BILA DEZINFIKOVANA" Kuburu opasna bolest prikovala za krevet i danas IMA POSLEDICE "Gubio sam snagu"

Aleksandar Srećković Kubura (51) je, kada je imao 13. godina, tokom vakcinacije, zaražen hepatitisom B.

Glumac je rođen i odrastao je u Kraljevu. Tokom njegovog školovanja revakcinacija je vršena starim iglama koje su pre ubrizgavanja dezinfikovane na plamenu. Igla kojom je on vakcinisan nije bila dezinfikovana.

„Ja sam nekim nesrećnim slučajem, u nekoj trinaestoj godini, dakle u sedmom razredu osnovne škole, prilikom revakcinacije, za redovnu vakcinu, koju su primili svi đaci zajedno sa mnom. Meni se ta prva vakcina nije primila i morao sam da primim ponovnu dozu, odnosno revakcinu. Prilikom te revakcine se desilo da sam ja zaražen tim hepatitom B”.

Glumac se prisetio da kad je trebao da primi vakcinu, zbog nastale gužve, nisu dezinfikovali iglu (plamenom kako se to nekada radilo) i on je zaražen hepatitisom B. Nakon nekih dva meseca je dobio žuticu i pošto nije imao nikakvog krvnog kontakta osim te revakcine, zaključili su da je to uzrok dobijanja hepatitisa B. Igla je posle mene dezinfikovana, tako da moj prijatelj nije bio zaražen, ali ja jesam

Glumac je sada govorio o lošem iskustvu, te priznao da se od tada boji igle.

- Ne, naravno.... igla nije opasnost, već ono što je u/na njoj. Danas, naravno, stvari po tom pitanju drugačije stoje, a i ja danas nikada ne bih dozvolio da upotrebe iglu koja nije preda mnom otvorena iz fabričkog pakovanja - rekao je glumac i otkrio da li je zbog lošeg iskustva koje je on doživeo, postojao strah kada je svoju decu vakcinisao.

- Ne, moja deca su redovno i kompletno vakcinisana jer verujem u vakcine koje su oni, a i ja primio, kao vrhunsku preventivu bez obzira na moje iskustvo.

Kako kaže Aleksandar Srećković Kubura, nakon što je bio zaražen opasnim virusom, uspeo je da se oporavi, iako su posledice i dalje prisutne.

- Više ne, posledice su vremenom sanirane, jetra je oporavljena, samo manji problemi sa zglobovima ostaju kao podsetnik na to nemilo iskustvo. Jedino što ne smem da dajem krv, što mi je veoma žao... ali bih ugrozio zdravlje osobe koja bi tu krv primila.

"Jetra je bila otekla, imao sam mučninu"

Kubura je u intervjuu otkrio i simptome koje je tada imao, a zbog pomenutog virusa je morao da leži mesec dana i tom prilikom mu je pripisana rigorozna dijeta i strogo mirovanje.

- Prvo sam dobio žuticu, kada su utvrdili uzrok žutice, shvatili smo da nemam kontakt sa krvlju osim te vakcine, odnosno revakcinacije koja se desila nekoliko meseci ranije, i tako sam zaključio da sam zaražen u tom pravcu. Simptomi su bili veoma jaka žutica i bilirubin koji je bio nekoliko puta veći od normalnog nivoa. Jetra je bila jako napadnuta, otekla, imao sam mučninu i gubio sam snagu. Ne sećam se sad da li je temperatura, možda i nije, morao sam na rigoroznu dijetu i mirovanje. Traje dugo. Mislim da sam morao da ležim dobrih mesec dana, ne sećam se kakva je bila terapija - zaključio je glumac.

