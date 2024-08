Trpeo zlostavljanje u školi, pa zbog trauma počeo da se prostituiše: Film star 20 godina eksplodirao na mrežama, ljudi su užasnuti

Film Tajanstvena koža (Mysterious Skin), u režiji Grega Arakija, nastavlja da uznemiruje gledaoce skoro 20 godina nakon svog prvobitnog objavljivanja.

Naime, nedavno se na društvenim mrežama razvila rasprava o filmu snimljenom 2004. godine. "Sećao sam se tog filma davno, ali nisam mogao da se setim naslova. Ali mogao sam da se setim užasa koji je stvorio u meni", napisao je jedan korisnik foruma Reddit, što je izazvalo raspravu.

Film je zasnovan na istoimenom romanu Skota Hajma i prati dva dečaka, Nila (Džozef Gordon-Levit) i Brajana (Brejdi Korbet), koji su pretrpeli zlostavljanje u detinjstvu i razvili različite mehanizme suočavanja sa traumom. Nil radi kao prostitutka, dok Brajan potiskuje traumu, što stvara praznine u njegovom sećanju zbog kojih veruje da su ga oteli vanzemaljci. Kroz njihove paralelne priče, film istražuje mračne aspekte ljudske psihe i posledice traume.

Jedan od najuznemirujućih filmova ikada snimljenih

Iako je film hvaljen zbog svojih snažnih izvođenja, posebno Džozefa Gordona-Levita, mnogi ga i dalje smatraju jednim od najuznemirujućih filmova ikada snimljenih. Naime, film prikazuje izuzetno realistične scene seksualnog zlostavljanja, što je za mnoge gledaoce bilo previše.

Ima visokih 89% pozitivnih ocena na "Rotten Tomatoes".

„Zato što je, za razliku od pornografskih prikaza u filmovima kao što su Srpski film ili Ljudska stonoga, realističan i nepokolebljiv u svom prikazu zlostavljanja i načina na koji ljudi reaguju na njega“, „Definitivno je na vrhu moje liste filmova koji su me oduševili, ali koji ne želim ponovo da gledam“, „Najs*ebaniji film koji sam ikada gledao“, pisali su gledaoci.

"U filmu ima teških stvari, ali ništa od toga nije slučajno. Ništa od toga nije samo da izazove šok, sve je tu sa značenjem i porukom. Poenta je zaista u tom teškom, ali emotivnom putovanju dva dečaka", rekao je jednom prilikom reditelj Greg Araki.

Korak napred u karijeri

Džozef Gordon-Levit je u nekoliko intervjua govorio o svom iskustvu sa filmom Tajanstvena koža i ulozi koja mu je, smatra, omogućila da iz sveta dečijih zvezda pređe u ozbiljnog glumca. Džozef je u jednom intervjuu primetio da je ova uloga bila izuzetno izazovna i drugačija od onoga što je radio ranije, pogotovo što je pre toga bio poznat samo po svojoj ulozi u seriji Treći kamen od Sunca (Third Rock from the Sun).

On je naglasio da mu je reditelj Greg Araki pružio priliku da se pokaže u potpuno novom svetlu, što je za njega bilo ključno iskustvo u karijeri.

