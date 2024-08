Ovo su najobdareniji holivudski frajeri: O njihovom međunožju bruji ceo svet, a oni su ga pokazali i to ponosno!

Veličina je bitna, posebno kada imate najveći polni organ u Holivudu. Mnogi od ovih slavnih muškaraca su potvrdili svoju veličinu od strane bivših, kolega i grupa, dok su drugi samo nagađanja.

Na listi se nalaze neki od najpoželjnijih muškaraca iz sveta šoubiznisa, pa da krenemo redom. Dame, ovaj spisak će vam se sigurno dopasti.

Orlando Blum

Tokom jednog od odmora na kojem je Blum bio na odmoru u Italiji sa Kejti Peri. Slike su procurile na internetu, ali je mnogo ljudi skrenulo pažnju na senku njegovog penisa na njegovoj nozi. Senka zaista zauzima pozamašnu meru. Orlando je tada bio potpuno go na dasci, a fotografije su obišle svet.

Tomi Li

Pamela je bila zadovoljna onim što Tomi ima da ponudi foto: Profimedia

Ovo nije tajna, zaista. Kada je 1995. objavljen snimak intimnog odnosa Pamele Anderson i Tomija Lija, to je postalo velika kontroverza i skandal među Holivudom. Tadašnji bračni par je očigledno imao sjajan seksualni život, što je vidljivo iz rokerovog ponosa koji je video i ceo svet. Imalo se šta i videti.

Džejmi Foks

Džejmi Foks često snima scene u kojima njegov polni organ uvek dođe do izražaja foto: A.L.L PIX / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Džejmi Foks zaista se ima čime pohvaliti, a to je pokazao u filmu Django Unchained. To je toliko pažnje privuklo da se na internetu pokrenulo i nekoliko debata na ovu temu. Mnogi su mislili da to nije njegov pravi polni organ već da su masketi to odlično upakovali.

Džo Manganijelo

foto: Zak BENNETT / AFP / Profimedia

Jedan od najpoželjnijih glumaca današnjice svakako je Džo Manganijelo. Sve žene koje su ga gledale u "Magic Miike" jasno mogu da potvrde da se ima čime i ponositi i to baš. Jedno vreme se spekulisalo o tome da li je reč o lažnom uvećanju polnog organa, međutim, njegov kolega sa kojim je delio kadar potvrdio je da je to sve prirodno.

(Kurir.rs/M.J)