"Bila sam ružno pače, a sada sam lepi labud" Ko je žena Kristijana Ronalda i šta će se desiti sa njom ako raskine sa fudbalerom

Dugogodišnja partnerka Kristijana Ronalda rođena je 1994. godine u Buenos Ajresu, a detinjstvo je provela u gradiću na severoistoku Španije. U vezi su od 2017. godine, a upoznali su se godinu dana ranije, dok je atraktivna crnka radila za "Guči".

"Kao devojčica sam bila ružno pače i pretvorila sam se u labuda. Niko pri mom rođenju nije rekao da ću biti lepa. Kompleksi su beskorisni. Volim sebe takvu kakva jesam sa nesavršenostima. Niko nije savršen, ali smo unikatni," izjavila je svojevremeno.

Ronaldova partnerka se nakon završetka srednje škole iz gradića u kojem je živela, 450 kilometara udaljenog od Madrida, preselila u Madrid. Budući da se odmalena bavila baletom, podrazumevalo se da će upisati srednju umetničku školu s fokusom na ples. Njeni roditelji su svojevremeno odlučili da se presele u Bristol, pa je s njima otišla i ona, a tamo je studirala engleski jezik.

Ko su roditelji Georgine Rodrigez?

Otac Džordž bio je Argentinac. Bio je krijumčar kokaina i kanabisa, pa je deset godina proveo u zatvoru, pisao je The Sun. U Španiji je odslužio kaznu zbog dva prekršaja. Osuđen je 2003. na 11 godina zatvora zbog planiranja krijumčarenja više od 100 hiljada funti vrednog 83-postotnog kokaina iz Španije u Francusku. Oslobođen je 2008. godine.

Ponovo je završio u zatvoru, i to zbog krijumčarenja smole kanabisa vredne milione funti iz Maroka u Španiju. Dobio je dve godine zatvora i pušten je 2013. godine. Preminuo je 2019. u 70. godini zbog posledica moždanog udara koji je imao 2016. godine. Njena majka je Ana Maria Hernandez i navodno sada živi u Italiji.

Spojila ih strast prema modi

Nakon povratak u Madrid, Georgina se zaposlila kao asistentkinja u jednoj od prodajnih mesta poznatog dizajnerskog brenda "Guči". Upravo strast prema modi ju je spojila s Ronaldom.

"Cela sam drhtala kad sam ga videla. Odmah je privukao moju pažnju. Zapalio je neku iskru u meni," prisetila se koju godinu kasnije Georgina prvog susreta s Ronaldom u istoj prodavnici.

Nekoliko dana kasnije, sreli su se na reviji modnog dvojca "Dolče i Gabana" u Madridu.

"Tad smo mogli da pričamo u opuštenoj atmosferi. Nisam bila na poslu, pa sam bila prirodnija. Bila je to, za oboje, ljubav na prvi pogled," ispričala je jednom prilikom. Nakon toga, Ronaldo je devet godina mlađu Georginu pozvao na izlazak i ljubav je planula.

Prvi dejt desio se u novembru 2016. godine u Diznilendu, a njihove fotografije preplavile su svet u sekundi. Jednom kad se saznalo da su u vezi, Georgini novinari i foto-reporteri nisu dali mira. Bila je prisiljena da da otkaz u "Gučiju", ispred čije su je radnje danonoćno čekali paparaci.

"Dolazili su u radnju i glumili mušterije. Fanovi i novinari. Nije bilo prijatno. Ne znate kakav je ko. A kada bi završio radni dan, po gradu me je uvek pratilo nekoliko paparaca, a isti su me čekali i kod stana", rekla je Georgina.

Prvi put zajedno su se pred medijima pojavili na crvenom tepihu u januaru 2017. na dodeli Fifinih nagrada u Cirihu. Ronaldo je tada proglašenim najboljim fudbalerom sveta, a podrška u tim trenucima bila mu je elegantna Georgina. Nasmejana i u crnoj haljini, pokazala je da se vrlo dobro uklopila u porodicu slavnog fudbalera.

Mnogi su primetili i da ima sjajan odnos s Kristijanom Ronaldom Juniorom, kojeg je fudbaleru 2010. rodila surogat majka. Ubrzo mu je surogat majka podarila i blizance Evu i Matea.

Odnos sa svekrvom

Portugalac iza sebe burnu ljubavnu prošlost. Ljubio je različite manekenke, modele, misice... Ipak, najviše se istakla Ruskinja Irina Šajk, s kojom je proveo pet godina. Njihovu idilu narušile su trzavice supermodela s ostatkom Ronaldove porodice. Irina navodno nije mogla da se privikne na život u zajednici, sa svekrvom Marijom Dolores dos Santos Aveiro, što je fudbaleru bilo vrlo važno.

Kristijano je više puta istakao da mu je majka najvažnija žena u životu. Georgina je na vreme shvatila da treba da gradi što bolji odnos sa svekrvom, ako jednog dana želi da postane Ronaldova supruga. Zbog toga se već nakon nekoliko meseci veze uselila u fudbalerovu vilu u Madridu i povezala s njegovom porodicom.

Trudnoća i spavanje u donjem vešu

Sredinom leta 2017. godine odjeknula je vest da je Ronaldova devojka trudna. To je bio veliki šok za javnost, jer je svega nekoliko nedelja ranije u svom domu dočekao blizance Evu i Matea. U novembru je na svet došla devojčica Alana Martina, prvo zajedničko dete Ronalda i Georgine.

Kako je živeti s Ronaldom? Na to pitanje samo Georgina zna odgovor, a rado ga je podelila s britanskim medijima 2018. godine.

"Biti partnerka nekog tako poznatog nije lako, ali to nikad ne bih promenila. To što osećam prema njemu je neopisivo. Zajedno smo jači i jako pazimo na međusobno poštovanje. Ali ne smemo da zapostavimo ni zavođenje. To je jako važan deo svake veze. A ja uvek spavam u seksi donjem vešu", rekla je Georgina.

Četiri godine kasnije dogodila im se tragedija koja je dirnula svet. Ronaldova partnerka nosila je blizance. Dečak je, nažalost, preminuo, a Georgina je rodila devojčicu Bellu.

"S najdubljom tugom objavljujemo smrt naše bebe. To je najveća bol koju roditelj može osetiti. Samo rođenje naše devojčice daje nam snagu da proživimo ovaj trenutak s malo nade i sreće," pisalo je na početku zajedničke objave na Instagramu. Zamolili su za privatnost u teškim trenucima, a javili su se mnogi koji su im pružili podršku i izrazili saučešće.

Obezbedila se u slučaju raskida

Georgina danas putuje svetom privatnim avionom i na luksuznoj jahti. S porodicom živi u Saudijskoj Arabiji, gde Ronaldo igra za klub Al Nassr, kupuje u luksuznim buticima... Misli i na budućnost.

U slučaju raskida sa slavnim fudbalerom, osigurala se ugovorom u kojem je određeno šta joj sve pripada. Prema ugovoru, Kristijano je dužan da joj isplaćuje mesečnu podršku od 100.000 evra do kraja života, saznaje Dejli mejl, a prenosi Super Žena.

Život joj je danas idiličan, luksuzan... Ali da nije srela Ronalda, bio bi daleko drugačiji, skromniji.

"Mnogi ne vole ni mene, ni mog Kristijana. Jedno vreme me je to brinulo, a onda sam shvatila: kritikovaće me ma šta god ja radila. Zato ne brinem o tuđem mišljenju, nego o sreći ljudi koje volim i koji mene vole," zaključila je ranije Georgina.

(Kurir.rs/J.M.)

