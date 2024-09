Bazen sa pogledom na more koji vredi milion dolara: Ovo je vila Lazara Ristovskog u kojoj uživa sa 39 godina mlađom Anicom (FOTO)

Glumac Lazar Ristovski ne krije srrću zbog ljubavi sa 39 godina mlađom Anicom Lazić.

Lazar Ristovski i Anica Lazić foto: Damir Dervišagić

Dramski umetnik je nakon razvoda od dugogodišnje supruge Danice Ristovski, sreću našao kraj lepe psihološkinje, koja se čak i oprobala u glumačkim vodama.

Ristovski poseduje luksuznu vilu na moru foto: Printscreen/Instagram/Lazar.Ristovski

Njih dvoje su nemironog duha, kako je jednom istakla Anica, a obožavaju putovanja i odmore na egzotičnim destinacijama. Ipak, jedan pravi raj za oči Lazar poseduje na primorju.

Ristovski ima raskošnu vilu sa bazenom u Crnoj Gori. Luksuz kojim odiše, ali i pogled na more vredan milion dolara, Lazar često pokazuje na svom Instagram profilu.

Naime, Lazareva glamurozna vila sa bazenom nalazi se u naselju Žukovica u Crnoj Gori. Kuću je kupio još za vreme braka sa Danicom, a po svemu sudeći nako razvoda je pripala njemu.

Takođe, on je jednom prilikom istakao da je to mesto koje mu pomaže da se odmori i skupi snagu za nove izazove. Tako je jednom objavio sliku sa svoje jedrilice i napisao:

- Posle prelezane korone, na mojoj jedrilici, skupljam snagu za, možda, još koju pobedu - naveo je Ristovski u opisu objave.

Anica: "Ne dozvoljavam sebi da u ljubavi budem kukavica"

Lazar i Anica zajedno su glumili u serijama "Drim Tim" i "Popadija". Prema podacima s njenih društvenih mreža, studirala je psihologiju u Italiji, tačnije, u Padovi. Završila je jednu beogradsku gimnaziju, kao i muzičku školu.

Anica je progovorila i o udaji za Ristovskog foto: Damir Dervišagić

Njihova ljubav naišla je na brojne osude, a o negativnim komentarima dugo su ćutali. Ipak, Anica je ranije ove godine gostovala u emisiji "Premijera", te progovorila o potencijalnom venčanju i otkrila kakva je u ljubavi.

"Ja nisam puno maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to vrlo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama godi da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije mi je da živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu", rekla je pa dodala:

Anica je sebi obećala da će biti hrabra u ljubavi foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Sebi sam dala obećanje da ću u ljubavi biti hrabra, tu ne dozvoljavam da budem kukavica i uvek radim onako kako moje srce traži."

