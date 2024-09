Partnerka Lazara Ristovskog otkrila kako je biti u vezi sa 39 godina starijim: "Razlika u godinama se primeti samo kad jedemo..."

Posle razvoda od glumice Danice Ristovski, Lazar Ristovski je sreću našao kraj 39 godina mlađe Anice Lazić, s kojom je igrao u seriji “Drim tim”.

Šarmantna glumica, koja je diplomirala psihologiju na Univerzitetu u Padovi, kaže da svaki trenutak pored Ristovskog je za nju predivan i da se razlika u godinama ne primećuje.

- Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima.

foto: Damir Dervišagić

Tada osetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota. Volela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj.

Uvek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam od kada sam se rodila, sve moje drugarice su starije od mene. Da li je to zrelost, ne znam, ali prosto mi je takav horoskop, bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama je kod nas najmanje važna, a u medijima je najvažnija - iskrena je Anica Lazić u razgovoru za "Blic".

Da li vas Lazar kritikuje u nečemu, sem kada je reč o glumi?

- Kritikuje me, on je perfekcionista i da nije tako ne bi ni napravio čovek šta je napravio u životu, ali sam naučila negde s njim i to su trenuci kada mu kažem: "Ali, čekaj, ja sad imam neke te godine kada si ti grešio, pusti mene da svoje pogrešim i uradim" i on na to odgovori: "Važi". Brzo mi to rešimo.

Publika je imala priliku da vas gleda u "Drim timu", kako je izgledalo rad na toj seriji?

foto: Damir Dervišagić

- Meni je to prva veća uloga i stvarno mi je bila velika škola. Ekipa je bila sjajna i to je za mene bio veliki izazov, imala sam tu i da izgovaram strane jezike i ludilo kostime i boje šarene. Izašla sam iz zone komfora. Uživala sam u kreativnom procesu i naučila puno od kolega.

S kim vam je bilo najlepše da igrate?

- Odmah da kažem da mi je bilo najteže sa Lazarom, a najlepše sa Banetom Zeremskim.

Zbog čega je bilo najteže sa Lazarom?

- On je perfekcionista, hoće sve savršeno i napravi mi pritisak, a nismo još ni krenuli da radimo, upravo zbog toga.

Da li je najzahtevniji prema vama jer ste privatno i partneri?

- On je generalno zahtevan prema sebi, a onda prema drugima. Mislim da jeste najzahtevniji prema meni, ubiće me (smeh).

Pošto smo vas zatekli na otvaranju salona gde ste sami, znači li to da on izbegava javne događaje?

foto: Instagram/sasa.golubovic.neofficial

- Kako on kaže, "nije šminker". Ne izlazi mnogo i ne voli puno da ide na događaje, ali večeras nije mogao jer ima obaveze. Projekti su u toku, "Krunska" treba da počne uskoro. Opraštamo mu jer radi punom parom.

Najavili ste novi projekat i novu seriju, šta pripremate?

- Rano je još da pričamo jer stvarno bismo voleli da publiku iznenadimo. To je jedna serija koja je porodična, prijateljska i patriotska i ljubavna pre svega i mislim da je publika željna takvih stvari. Ne samo kod nas na sceni, nego i inače mnogo je teških tema, kriminala i mislim da nam treba da se vratimo na bezbrižnije priče i teme kada su serije i filmovi u pitanju i mislim da će publika uživati. Ovo je serija koju mogu da gledaju ljudi od sedam do sedamdeset i sedam, nema ograničenja.

Koliko je bitno poslati porodičnu poruku i vrednost kroz serije?

- Dete sam iz šestočlane porodice i najstarija sam od četvoro dece i za mene je to život. Uživala sam u pravljenju serije i snimali smo je preko sedam meseci i bilo je naporno, ali u jednu ruku prelepo jer je ekipa bila fantastična i to je najvažnije. Ustajete u pet ujutru, snimanje počne u šest ili sedam, pa po dvanaest sati na setu i po ceo dan smo zajedno moramo da se slažemo i tako je bilo.

foto: Printscreen Instagram

Kakvi su planovi?

- Ne volim puno da pričam unapred o planovima. Volim kada uradim da kažem sad će biti, kada bude nešto pri kraju, onda ćemo da pričamo šta nas čeka.

Inače, koliko imate vremena da posećujete gradske događaje?

- Kad radim punom parom, onda jako malo, ali kada me pozovu dobri ljudi i kada je povod lep uvek se rado odazovem. Trudim se da u svakom danu imam barem sat vremena za sebe ako je to moguće i uspevam u tome pored svih obaveza. Ne idem često po događajima, ali ovo me je privuklo jer je lepa priča i stvarno se radujem. Nisam neko ko koristi puno kozmetiku jer kod mene je sve manje-više prirodno. Imam jedan puder, maskaru i senku za oči. Kada je nešto prirodno, to me privuče.

Lazarovi sinovi su divni momci

U seriji "Drim tim" je igrao i sin Lazara Ristovskog. U kakvim ste odnosima s njima?

- U odličnim, oni su divni momci i nemaju na koga da budu loši. Ne viđamo se često jer oni rade i ja radim, ali kad se vidimo, ja imam samo reči hvale i za Jovana i za Petra.

foto: Instagram/anicalazicofficial

Lepša sam sebi sa 30, nego sa 18 godina

Da li je teško danas biti potpuno prirodan?

- Meni nije jer sam donela odluku da će to tako da bude, ali mislim da ima dosta izazova naročito za ženski rod. Mi smo pod većim pritiskom da budemo savršene, doterane i bez bora, ali mislim da to sve i pričala sam sada sa prijateljicama ja sam sebi lepša sada sa trideset i nešto nego kada sam imala osamnaest godina. Nisam radila ništa još.

Da li ste spremni na korak dalje da nešto uradite na sebi?

- Što se tiče plastičnih operacija, to ne bih, ali se vodim onom "nikad ne reci nikad" jer obično kada sam rekla nikad, to mi se desilo, ali mislim da ću plastično da izbegavam.

(Kurir.rs/J.M.)

