Reč je o šefici osoblja u Combs Enterpriseu, Kristini Koram, koju je on nazvao svojom "desnom rukom". Izvor upućen u federalnu istragu sada je rekao da je ona "glavni manipulator", te da ako neko čuva tajne i zna sve što se događalo u kućama repera, da je to upravo Koram, prenosi New York Post.