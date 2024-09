"Kad sam bila mlađa, ljudi su me nazivali imenima poput „Dva lica“ ili „Obraz“ i jako bih se uznemirila. Kao dete, većinu dana sam dolazila iz škole uplakana. Osećala se užasno, mrzela sam da sam toliko drugačija, samo sam želela da budem i izgledam kao svi ostali. Živeti sa razlikom u licu je komplikovana stvar. Izlasci su nekada bili teški jer sam znala da sam često odbijena samo zbog toga kako izgledam – to je bolelo", rekla je ova devojka za Need to know.