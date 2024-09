Preduzetnik i milijarder Mohamed Al Fajed bio je optužen za seksualno zlostavljanje i silovanje, a svoje iskustvo ispričalo je više od 20 žena. Sada je svoju priču podelila i stjuardesa Džeri Mekdonald, koja je radila za Al Fajeda, a koju je preminuli preduzetnik seksualno zlostavljao tokom leta.

Džeri je rekla da se uvek plašila da leti sa Mohamedom jer ga je bilo nemoguće izbeći, a drugi joj nisu pomagali, nego su sve ignorisali. Kako je ispričala, na letu iz Londona u Pariz 2007. godine, Al Fajed ju je zlostavljao nakon što je prokomentarisao njenu uniformu.

Profimedia

"Išla sam do kabine kad me je uhvatio za međunožje i počeo da viče: "Tvoje odelo je preusko. Mogu da ti vidim pi*ku. To je bio manji avion tako da su svi mogli da vide sve, imala sam osećaj da je obezbeđenje samo okrenulo glave. Tokom leta, imao je običaj da pozove osoblje i razgova, a onda bi rekao da nakon sletanja ima nekog posla za vas. Tada vas odvedu dalje od ekipe i u njegovim ste rukama," ispričala je stjuardesa za Dejli Mejl pa dodala:

"U avionu su bila ta rotirajuća vrata s devojkama, piloti su očigledno znali šta se događalo. To su bili muškarci u pedesetim i šesdesetim godinama, mogli su da imaju ćerke mojih godina, ali nisu osećali dužnost da se brinu. Obezbeđenje je bilo zastrašujuće, osećala sam se kao da su u ličnom timu i da znaju šta se događa, ali nikada nisu ni pogledali ni priznali da se nešto događalo," ispričala je ona.

Steve Finn / Capital pictures / Profimedia

Kratko nakon incidenta ispričala je situaciju svojoj kolegici koja joj je rekla da je to deo posla.

Džeri se kod Fajeda zaposlila nakon što je napustila svoje rodno mesto Češir. Tada je počela da radi za Mohamedov "Fayair" pa joj se plata povećala dvostruko. Međutim, dobila je otkaz pet meseci kasnije jer je svog šefa neprestano morala da odbija. Ispričala je da je neprimereno ponašanje počelo još na razgovoru za posao kada je dobila savet da ostane slobodna jer "šef to voli".

Tokom drugog razgovora, na kojem je bio prisutan Fajed, Džeri kaže da je morala da stoji ispred njega i okrene se za 360 stepeni. Zaposlio ju je odmah, a uskoro je išla i na svoj prvi let za Pariz. Nakon leta bila je odvojena od ostatka osoblja a onda joj je bilo naređeno da sa Fajedovim autom dođe do hotela "Ritz", čiji je on bio vlasnik.

"Prvi put kad sam letela drugi članovi osoblja otišli su u hotel, a meni su rekli da idem sa šefom. Odvezli su me u "Ritz" dok je on radio, ali nije bilo posla za mene, ja sam bila tamo samo kao plen, kad on to bude hteo. Sećam se da sam razmišljala o tome zašto sam tamo kad je sekretarica primila poziv i rekla da gospodin Al Fajed želi da me vidi. Samo će pokušati da te poljubi, dodirne, zagrli i moraćeš da prespavaš kod njega u vili "Vindsor" - rečeno mi je," prisetila se stjuardesa pa nastavila:

"Nije me silovao, ali me je dodirivao. Imao je taj profil ponašanja gde bi nas grlio ili ljubio u obraz i mislile smo da je to malo čudno, ali sledeći put bi to bio duži zagrljaj. Sećam se da sam sedela u jednoj od kancelarija. Došao je iza mene i posegnuo u moju bluzu. Zgrabila sam ga čvrsto za zglob i izvadila mu ruku jer to nije bilo nešto sa čim sam se slagala. Odgurnula sam ga i pokušala da se našalim sa njim pa sam rekla da imam dečka. Mislila sam da će se naljutiti i bojala sam se za svoj posao ako mu kažem "ne". Te iste večeri pokušao je da uđe u moju sobu, čak me je i zvao me na telefon. Uvek sam imala osećaj da me posmatra," rekla je stjuardesa.

Ubrzo potom Fajed je ponovno pokušao, ali ga je Džeri opet odbila. Tada se on razbesneo i isterao je iz hotela. Nedelju dana kasnije primila je poziv da je dobila otkaz.

"Nazvao me je i rekao da dođem u njegovu kancelariju. Kada sam stigla, obezbeđenje me je odmah odvelo u njegov stan na zadnjem spratu. Ponudio me je šampanjcem i jagodama, a minut kasnije je stavio svoju ruku oko mene i poljubio me. Odgurnula sam mu rame i tada se naljutio. Inače se predstavlja kao vesela osoba, ali se jako naljutio kad je shvatio da neću da uradim ono što želi pa je počeo da psuje: "Je*ena gluma, curo, nećeš postići ništa, trebala si da uzmeš ono što ti nudim. Ne želim da radiš za mene.

Izbacio me oko 23 sata i bila sam ostavljena na ulici. Tada sam znala da moram da odem. Nekoliko dana kasnije sam otišla nazad u Češir da bih videla svoje roditelje i operativni direktor me je nazvao i rekao da moram da se vratim u Eseks. Rekao je da šef neće biti srećan, ugovor je prekinut," kaže ona.

Džeri je nakon otkaza 15 godina radila kao stjuardesa u privatnim avio-kompanijama i kaže da nikada nije imala slično iskustvo.

Nedavno je pet žena reklo da ih je Mohamed silovao, a još barem 15 njih je reklo da ih je seksualno zlostavljao u svojim kancelarijama u Londonu, hotelu "Ritz" i njegovoj vili "Vindsor" u Parizu. Mohamed, koji je poznat i kao otac Dodija Al Fajeda, partnera princeze Dijane, preminuo je prošle godine.

