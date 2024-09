„Moj tata je razgovarao sa mnom kao odrasla osoba. Rekao nam je da je razlog za maske to što želi da imamo svoj život bez njega. Mislim da nikada nisam razmišljao o tome da li su druga deca tako živela dok sam bio mlađi. Ali kada sam saznao ko je on, shvatio sam da to nije normalno. Sećam se da sam bio u Diznilendu i otišao do prozora i tamo su svi ovi obožavaoci mahali i slikali me. Mislio sam da je to normalno, pa sam samo odmahnuo rukom. Moglo bi se reći da je ceo moj život bio nekonvencionalan. Stvarno to volim, i to je sve što sam ikada znao. Tek kada sam video snimak njegovog nastupa, a ljudi se onesvestili i padali u nesvest, shvatio sam da posao koji je uradio mnogo znači ljudima", rekao je Princ, piše Ladbible.