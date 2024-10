Tramp je dodao da tokom vremena provednog sa kraljicom nikada nije mogao da je natera da kaže o kom britanskom premijeru ili predsedniku SAD ima najlepše mišljenje. Napomenuo je da mu se dopada kralj Čarls III, ali da imaju drugačije poglede po pitanju zaštite okoline. “Imamo različite stavove, ali se slažemo. Mislim da je on stvarno divan čovek , slažemo se, on se malo više bavio merama ograničavanja (zaštita životne sredine) nego ja”, rekao je Trump, prenosi time.com.

Tramp je pričao i o princu Hariju koji od 2020. sa suprugom Megan Markl i njihovom decom živi u Kaliforniji. Novinar je pitao Trampa o Harijevom priznanju u memoarima Spare iz 2023. da je uzimao određene narokotike kao i zahtevu konzervativaca da se sazna da li je on to prijavio u svom zahtevu za državljanstvo SAD.

Na pitanje da li američki narod zaslužuje znati istinu, Tramp je rekao: "Valjda da". A na pitanje da li princ Hari treba da dobije posebne privilegije, uzvratio je: "Ne, i to ćemo morati da proverimo. Ako znaju nešto o drogama i ako je lagao, moraće da se preduzmu odgovarajuće mere". Novinar je isnsitirao da se pojasne te odgovarajuće mere i da li bi to moglo da znači da Hari neće moći da ostane u Americi. "Ne znam, moraćete to da mi kažete. Mogli biste da pomislite da su to odavno znali", poručio je Donald Tramp koji je često kritikovao Megan Markl, koja podržava Demokratsku partiju.