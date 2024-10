prvi susret

Došao je do mog stola sa prelepom plavušom: Melanija Tramp otkrila kako ju je Donald zaveo "Znala sam da je biznismen, prepoznala sam..."

Oči su mu se ispunile radoznalošću i interesovanjem, i, iskoristivši priliku, seo je do mog mesta i započeo razgovor. Pitao me je o mom životu u Njujorku, mom slovenačkom domu i putovanjima po svetu. Bio je to kratak susret koji je ostavio trajan utisak povezanosti.