On je govorio o tome da ima poseban ukus za žene, te nije podlegao trendovima već da voli prirodne devojke. Kako je objasnio, takave dame neće dovesti kući da ih upozna sa porodicom.

"Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati decu i ići pred staru majku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna", izjavio je Kostić za Blic svojevremeno.