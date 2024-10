U filmu Nikol glumi moćnu direktorku koja započinje aferu s mlađim pripravnikom , a u intervjuu za The Sun otkrila je da joj je često bilo previše da se nosi s izvođenjem scena s Harisonom Dikinsonom i Antonijom Banderasom , koji glumi njenog supruga.

"Postojala je ogromna količina deljenja i poverenja, a zatim i frustracije. Bilo je kao: ‘Ne diraj me‘. U nekim trenucima tokom snimanja sam razmišljala da više ne želim da doživljavam orgazme. Nemojte da mi se približavate. Mrzim da radim ovo. Ne zanima me hoću li više ikada biti taknuta u životu. Dosta mi je. To je bilo prisutno sve vreme tako da je izgledalo skoro kao ‘burnout‘", ispričala je Kidman.

"Danas sam stigla u Veneciju i nedugo nakon toga saznala sam da je moja lepa, hrabra majka Džanel En Kidman upravo preminula. U šoku sam i moram da idem svojoj porodici, ali ova nagrada je za nju, ona me oblikovala, ona me vodila, ona me stvorila. Izuzetno sam zahvalna što mogu svima vama da izgovorim njeno ime kroz Halinu. Sudar života i umetnosti je težak, a moje srce je slomljeno. Volimo vas sve", pročitala je glumičinu izjavu rediteljka Halina.