"Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način. Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smešno", prisetila se ona u emisiji na Prvoj TV i dodala da je tada doživela i neopisivo internet nasilje.