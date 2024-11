Čuveni glumac Džejms Van Der Bik ima rak debelog creva . On je ove potresne vesti potvrdio za medije.

Uprkos dijagnozi, Van Der Bek je aktivno radio dok je vodio svoju brigu. Nedavno se pojavio u epizodi Vokera, a sledeća je uloga u Sidelined: The QB and Me, a Tubi koji izlazi 29. novembra.