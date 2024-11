Melanija Tramp postala je javna ličnost kada je krajem devedesetih godina započela vezu s Donaldom Trampom. Tada je Melanija radila kao manekenka, a njen život se drastično promenio kada je postala supruga istaknutog biznismena, a zatim i prva dama – kao i njen modni stil.

Pogledajmo Melanijin modni razvoj, od vremena kada je hodala crvenim tepisima do trenutaka u političkom životu.

Melanija ranije

Kada je Melanija počela da se pojavljuje u javnosti krajem devedesetih, njen stil bio je sličan tadašnjim modelima.

Na zabavi "Celebrity" 1998. godine odabrala je svilenu haljinu koja je naglašavala njenu figuru u boji lavande sa blagim izrezom oko vrata.

Na dodeli nagrada u junu 1999. godine, Melanija se odlučila za šljokice i pojavila se na godišnjim Fifi nagradama Fragrance Foundation u haljini u potpunosti prekrivenoj roze šljokicama. Diskretan izrez na haljini bio je zavodljiv, ali suptilan.

Pre nego što je njen život dobio političku dimenziju, Melanija je često birala ležerne kombinacije, poput ove narandžaste od glave do pete, koju je nosila na Nedelji mode. Uz svileni top bez ramena uparila je široke pantalone sa prugama i šljokicama.

Veče kada se verila, Melanija je na Met Gala balu nosila poluprovidnu haljinu. Tramp ju je zaprosio 26. aprila 2004, na veče Met Gale.

Uz verenički prsten od 15 karata nosila je crnu balsku haljinu s korsetskim gornjim delom koji je bio prekriven izrezima.

Nekoliko meseci nakon veridbe, Melanija je ponovo pokazala svoj ležerni stil. Na događaju tokom Nedelje mode, Melanija je uske farmerke iskombinovala s providnim roze topom u babydoll stilu, a izgled je upotpunila visokim potpeticama.

Melanija je nastavila da bira smelije kombinacije i kada je bila trudna u oktobru 2005.

Prva dama

S godinama se njen stil menjao od ekstravagantnog ka ležernom, a kada je Tramp postao predsednički kandidat Melanijin stil oblačenja je postao ikoničan.

Godine 2015, kada se pojavila u specijalu Barbare Volters, Melanija je izgledala kao prava supruga političara.

Nakon što je Tramp najavio kandidaturu za predsednika tokom leta 2015, Melanija i on su gostovali u emisiji "Barbara Walters Presents: The 10 Most Fascinating People of 2015." Melanija je za intervju odabrala jednostavnu roze haljinu sa kratkim rukavima i diskretnim izrezom, uz cipele u špic koje su se slagale sa haljinom.

Za Republikansku nacionalnu konvenciju (RNC) u julu 2016, Melanija je nosila jednostavnu belu haljinu, čiji su neobični rukavi dodavali dozu igre celom izgledu. Modna strateginja Loren A. Rotman izjavila je za Business Insider da je Melanijin modni izraz tokom života „govorio dve priče“, sklon glamuru i smelim kombinacijama u ranim fazama javnog života.

Međutim, nakon što je Tramp ušao u politiku, Melanijine modne kombinacije postale su promišljenije, s težnjom da kroz izgled prenese priču o svom identitetu i identitetu supruga, kao što je to pokazala na RNC 2016.

Profimedia

Melanija je za konvenciju nosila "Margot" haljinu iz brenda Roksanda, kupljenu preko Net-a-Portera, navodi Vanity Fair. Diskretna bela haljina imala je visoki izrez, dužinu do kolena i rukave do lakata s volanima na krajevima. Haljina je bila jednostavna i elegantna, evocirajući izgled bivših prvih dama.

Na Trampovoj inauguraciji u januaru 2017, Melanija je odala počast Džeki Kenedi sa svojom modnom kombinacijom. Nosila je haljinu u puder-plavoj boji iz kolekcije Ralf Lorena, uz odgovarajući kratki kaput i rukavice. Silueta je podsećala na stil Džeki Kenedi tokom njenog vremena kao prve dame.

Profimedia

Rotman je opisala ovaj izgled kao „tako pažljivo odabran“ i „trenutno oživljavanje uspomene na Džeki“, ističući da je Melanija ovim izgledom postigla efekat koji je dodao snagu njenoj ulozi prve dame, evocirajući deo uticaja koji je Džeki Kenedi imala u američkom društvu.

Za bal povodom inauguracije Melanija je promenila stajling u kreaciju po meri. Melanija je nosila haljinu koju je posebno za tu priliku dizajnirao Hervé Pierre Braillard iz svoje Hervé Pierre linije. Elegantna krem haljina isticala je ramena i imala je tridimenzionalni sloj tkanine preko grudnog dela koji je stvarao volumen. Tkanina se spuštala niz suknju, stvarajući šlep sa jedne strane, dok je crveni kaiš naglašavao struk.

Bilo je i kikseva



Tokom posete granici između Teksasa i Meksika 2018. godine, Melanija Tramp nosila je zelenu jaknu sa natpisom „I really don’t care, do u?“(Mene zaista ne interesuje, a vas?) na leđima.

Reuters / Kevin Lamarque

Jakna brenda Zara izazvala je trenutnu kontroverzu, navodeći ljude na spekulacije da je tadašnja prva dama želela da pošalje poruku predsedniku ili migrantima na granici.

Reuters / Kevin Lamarque

U svojoj knjizi I'll Take Your Questions Now, Melanijina bivša pomoćnica Stefani Grišam napisala je da je Tramp vikao na Melaniju zbog nošenja jakne, iako je kasnije za medije izjavio da je to bila poruka za „lažne vesti“. Melanija je kasnije potvrdila Trampove komentare o jakni.

Vratila se u kolosek

Međutim, za večeru s članovima britanske kraljevske porodice u junu 2019, Melanija je odabrala prikladan stajling.

Profimedia Melanija Tramp stigla u Britaniju

Tom prilikom, u Vindfild Hausu, nosila je haljinu brenda Givenchy, omiljen kroj među kraljevskim damama poput Kejt Midlton i Megan Markl.

AP / Alastair Grant / Pool

Za predsedničku debatu u septembru 2020. godine, Melanija je pratila Trampa u profesionalnom izgledu – u prugastom odelu Dolce & Gabbana.

Sako je nosila otvoren preko bele bluze bez kravate, a izgled je upotpunila cipelama Christiana Louboutina.

Kad je napustila Belu kuću nosila je crninu

Na Dan inauguracije 2021. godine, Melanija je nosila kontrastne kombinacije, šaljući dve različite poruke.

Profimedia / MANDEL NGAN/ AFP

Kada su Trampovi napustili Belu kuću 20. januara 2021, Melanija je nosila potpuno crnu kombinaciju – sako Chanel sa zlatnim dugmićima, haljinu Dolce & Gabbana i cipele Christian Louboutin. Crne rukavice i naočare za sunce zaokružili su ovaj sofisticirani, ali ozbiljan izgled.

Profimedia

Međutim, kada su tog dana stigli u Mar-a-Lago, Melanija je izašla iz Air Force One u haljini Gucci od 3.700 dolara, zadržavši iste naočare. Prostrana haljina s rukavima do laktova i motivima u narandžastoj i teget boji sezala je do članaka.

