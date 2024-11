"Zdravo. Ja sam Donald Tramp, rekao mi je on kada je stigao do mog stola. Drago mi je da smo se upoznali. Prepoznala sam ime i znala sam da je biznismen ili slavna ličnost, ali ništa drugo . Ispružio je ruku da se rukujemo," ispričala je Melanija pa nastavila:

"Oči su mu se ispunile radoznalošću i interesovanjem, i, iskoristivši priliku, seo je do mog mesta i započeo razgovor. Pitao me je o mom životu u Njujorku, mom slovenačkom domu i putovanjima po svetu. Bio je to kratak susret koji je ostavio trajan utisak povezanosti. Bilo je lepo steći novo poznanstvo.