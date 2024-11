Majka joj je imala mentalnih problema i ubila se, a slavnoj glumici to nije bila jedina tragedija u životu. Bila je žrtva silovanja i incesta. Prvi put je o svemu progovorila 2011. u biografiji "All That Is Bitter and Sweet". Iako nije planirala o tome da govori, njen tadašnji suprug Dario Frančiti mislio je da će joj to pomoći da prebrodi traumu.