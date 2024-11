"Da, to je moja Vespa i dok smo Melanija i ja bili zajedno, vozili smo se njome zajedno po Ljubljani i na more do Portoroža. Bio sam joj prvi dečko, ali nije dugo trajalo, jer sam ja morao u vojsku na služenje vojnog roka, a ona je potpisala ugovor s jednom modnom agencijom iz Milana. Međutim, to leto 1987. bilo nam je poprilično zabavno", rekao je Petar.