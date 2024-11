Video prikazuje njihov razgovor u kojem slavna pevačica nije štedela na komplimentima.

Muzičar Stjepan Hauser je na Instagramu podelio je video svog susreta s poznatom pevačicom Selin Dion, koji se dogodio nakon njegovog koncerta u Las Vegasu. Dion je tom prilikom opisala susret kao "ogromnu čast", a Hauser ju je impresionirao izvedbom njene legendarne pesme My Heart Will Go On.



Video prikazuje njihov razgovor u kojem slavna pevačica nije štedela na komplimentima. "Impresionira me kako prelazite od AC/DC-ja do najlepše klasične muzike. Svaki put kada vas vidim da svirate, zvuči toliko posebno da mi je teško pronaći reči. Imate orkestar oko sebe i vi ste glavni. Na vašem licu vidi se toliko emocije i strasti. Fascinirate me. Pratim vašu karijeru, hvala vam što ste odvojili vreme za upoznavanje", rekla je Dion.

Video je snimljen krajem juna, tokom Hauserovog nastupa u Las Vegasu. Selin Dion bila je VIP gošća na tom koncertu, a izvedba pesme My Heart Will Go On toliko ju je dirnula da je u jednom trenutku ustala i tapšala iz sveg srca.

Kad je shvatila da publika tapše i njoj, počela se okretati i zahvalila im je te poslala nekoliko poljubaca.

