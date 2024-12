- Uskoro bi trebalo da počnemo da pripremamo kajsije, jabuke, dunje i šljive za rakiju, ali i proizvodnju vina. Za jedno dve-tri godine planiram da sa kumom otvorim malu butik destileriju , a onda i vinariju, a u planu je i da napravimo etno-selo u Ratini, gde je ušće Zapadne Morave u Ibar. Imam 49 godina i osećam potrebu za mirnijim životom, životom koji nije lišen teškog rada već stresa. Fizički rad me jako opušta , pogotovo kada posle napora dobijem konkretan proizvod - rekao je glumac pre dve godine za "Alo".

- Došao sam ’91. godine u Beograd i od tada sam na Vračaru. To mi je bilo omiljeno mesto, ali poslednjih deset godina to nije više tako. To mesto postaje mentalno surovo za život. Tražim polako nešto u široj okolini Beograda, nešto što će mi biti utočište, da mogu da nađem svoj mir. Sad su nakon korone cene skočile, ali ćemo nešto naći. Kuća ili stan, bitan mi je mir - rekao je svojevremeno za "Blic" Kubura.